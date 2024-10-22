Mr. & Mrs. Smith 2. sezon için yeni başrolleri arıyor: Billie Eilish Mrs. Smith olabilir mi?

Yayınlanma: 22.10.2024 - 23:35

Güncelleme: 22.10.2024 - 23:35

Amazon Prime Video’nun popüler dizisi Mr. & Mrs. Smith, şok edici 1. sezon finalinin ardından, 2. sezon için başrol oyuncuları arayışına başladı. İlk sezonda başrolleri Donald Glover ve Maya Erskine'in üstlendiği yapımda, yeni sezon için John ve Jane Smith karakterlerini canlandıracak yeni yüzler arandığı bildiriliyor.

Amazon MGM Studios'un, 20'li yaşlarda bir aktör ve aktrisle bir yıllık anlaşma yapmak istediği belirtiliyor. Henüz resmi teklif yapılmasa da, söylentilere göre pop müziğin genç yıldızı Billie Eilish de olası adaylar arasında yer alıyor. Eilish, daha önce Donald Glover’ın "Swarm" dizisinde oyunculuk deneyimi yaşamıştı ve bu nedenle adının projeyle anılması dikkat çekiyor.

1. sezon, casusluk görevlerinde olan evli çift John ve Jane Smith’in maceralarını konu almış ve sezon finalinde iki karakterin silahlı bir çatışmada hayatta kalıp kalmadığı belirsiz bırakılmıştı. Dizinin yaratıcıları Donald Glover ve Francesca Sloane, başrollerin geri dönüp dönmeyeceği konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçınarak, karakterlerin geleceğine dair merak uyandırmaya devam ediyorlar.

Ayrıca dizinin ikinci sezonunda, hikayenin farklı karakterler ve yeni bir John & Jane çiftiyle devam edeceği söylentileri de güç kazanıyor. Bu durum, dizinin her sezon farklı bir hikaye anlatan antoloji dizisi formatına geçiş yapabileceği ihtimalini de beraberinde getiriyor.