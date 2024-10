Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:00

Güncelleme: 21.10.2024 - 13:00

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Norveç'te önceki hafta başlayan "Bergen Uluslararası Film Festivali" 24 Ekim, İtalya'daki "Roma Film Festivali" 27 Ekim, ABD'deki "Newport Beach Film Festival" de 24 Ekim'e kadar sinemaseverlerle buluşacak.

İngiltere'de yarın kapılarını açacak "Little Venice Film Festival" ile ABD'deki "American Film Institute Festival" ve "Tallgrass Film Festival" 27 Ekim'e kadar konuklarını ağırlayacak.

Kanada'da bu yıl 25. kez düzenlenen Art Toronto Kanada Sanat Fuarı ile Arjantin'deki "Pinta BAphoto" sanat fuarı 24-27 Ekim'de ziyaret edilebilecek.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

"The World of Hans Zimmer"bugün Almanya'nın Berlin, 23 Ekim'de Mannheim şehrinde düzenlenecek.

"Nick Cave and the Bad Seeds" konserleri de yarın İsviçre'nin Zürih, 24 Ekim'de İspanya'nın Barselona, 25 Ekim'de Madrid, 27 Ekim'de Portekiz'in Lizbon, 30 Ekim'de ise Belçika'nın Antwerp şehirlerinde gerçekleştirilecek.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say 23 Ekim Antwerpen Belçika, 24 Ekim Tilburg Hollanda, 25 Ekim Den Haag Hollanda, 27 Ekim Geseke Almanya ve 28 Ekim Hamburg Almanya konserlerinde hayranlarıyla buluşacak.

ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

Kelly Marcel'in yönettiği Tom Hardy'nin başrol oynadığı Spider-Man spin-off'u bilim kurgu filmi "Venom: The Last Dance" ve yönetmenliğini ve senaryosunu Caroline Lindy'nin üstlendiği "Your Monster" 25 Ekim'de ABD sinemalarında olacak.

Silje Evensmo Jacobsen'in yönettiği "A New Kind of Wilderness" adlı Norveç yapımı belgesel ile Edward Berger'in yönettiği "Conclave" ise 18 Ekim'de ABD'de vizyona girecek.