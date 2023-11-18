'Mr. & Mrs. Smith' dizisinin yayın tarihi açıklandı

Yayınlanma: 18.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 00:00

Prime Video, merakla beklenen "Mr. & Mrs. Smith" dizisinin yayın tarihini duyurdu. Dizinin sekiz bölümden oluşan birinci sezonu, 2 Şubat 2024 tarihinden itibaren sadece Prime Video'da dünya çapında 240'tan fazla ülkede ve bölgede izleyiciyle buluşacak.

Dizi, 2005 tarihli New Regency yapımı aynı adlı filminden uyarlandı. Başrolleri, John Smith'i canlandıran Donald Glover ve Jane Smith'i canlandıran Maya Erskine paylaşmaktadır. Dizi, gizemli bir casus teşkilatında çalışan iki yabancının, zenginlik, dünya seyahatleri ve lüks bir yaşamın sunulduğu ancak görücü usulü evlilikle birbirlerine bağlanan John ve Jane Smith olarak yeni kimliklerle her hafta yüksek riskli görevlere gitmelerini konu alır.

Hikaye, bu casus çiftin evliliklerinde ve görevlerinde karşılaştıkları zorlukları ve dönüm noktalarını keşfederken, birbirlerine gerçek hisler beslemeye başlamalarıyla daha da karmaşıklaşır. Dizide, casuslukla evlilik arasında denge kurma çabaları ve bu ikisi arasındaki gerilim mercek altına alınıyor.