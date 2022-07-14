Mumya filminin konusu nedir? Mumya filminin oyuncuları kimlerdir? Mumya filmi nerede çekildi?

14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:58

Mumya 22 Mayıs 2017'de Avustralya'nın Sidney kentindeki Devlet Tiyatrosu'nda gösterime girdi ve 9 Haziran 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde 2D, 3D ve IMAX 3D olarak sinemalarda gösterime girdi. Eleştirmenlerden olumsuz yorumlar alsa da film dünya çapında 410 milyon dolar hasılat elde etti.

38. Altın Ahududu Ödülleri'nde En Kötü Film ve Kurtzman ile En Kötü Yönetmen olmak üzere sekiz dalda aday gösterildi ve Cruise ile En Kötü Erkek Oyuncu ödülünü kazandı .

MUMYA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

MUMYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mumya filminin oyuncu kadrosunda Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis yer alıyor.

MUMYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri 3 Nisan 2016'da Oxford , Birleşik Krallık'ta başladı. Pinewood Stüdyoları ve Shepperton Stüdyoları da prodüksiyon için kullanıldı ve su altı sahneleri Pinewood'da çekildi. Filmin çekimleri 17 Temmuz 2016'da Londra'da sona erdi . Daha sonra prodüksiyon iki haftalığına Namibya'ya taşındı ve ana çekimler 13 Ağustos 2016'da tamamlandı.