Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi vizyona girdi mi? Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminin yaş sınırı var mı? Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü'nün oyuncuları kimler?

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:39

Marvel evreninin sevilen karakterlerinden Thor'un dördüncü filmi Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi sevenlerine heyecanlandırdı. İskandinav mitolojisi denilince akla gelen Thor'un yaşadıklarıyla başlayan film, yıllar sonra karşılaştığı ve artık Mighty Thor olduğunu öğrendiği Jane Foster ile tanrıları yok etmeye ant içmiş Gorr the God Butcher'a karşı mücadele veren Thor'un hikayesini işliyor.

THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ'NÜN OYUNCULARI KİMLER?

Taika Waititi'nin yönetmen koltuğuna oturduğu "Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü" filminde, başrolleri Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale paylaştı.

'THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ'NÜN KONUSU NE?

"Thor: Aşk ve Gökgürültüsü", Gökgürültüsü Tanrısı'nı daha önce gördüklerine benzemeyen bir yolculukta buluyor - iç huzur arayışı. Ancak Thor'un emekliliği Tanrı Kasabı Gorr olarak bilinen ve tarıların kökünü kurutmak isteyen galaktik bir katil yüzünden sekteye uğruyor. Tehditle savaşmak için, Thor Kral Valkyre'nin, Korg'un ve -Thor'u şaşırtarak- nasıl oluyorsa sihirli çekici Mjolnir'i Güçlü Thor olarak kullanan eski sevgilisi Jane Foster'ın yardımını ister. Birlikte, Tanrı Kasabı'nın intikamının gizemini çözmek ve geç olmadan onu durdurmak için korkunç bir kozmik maceraya atılırlar.

THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ FİLMİ VİZYONA GİRDİ Mİ?

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü” 8 Temmuz 2022'de vizyona girdi.

THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ FİLMİNİN YAŞ SINIRI VAR MI?

Thor: Aşk ve Gökgürültüsü" filmini izlemek isteyenler için yaş sınırı bulunuyor. Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminin yaş sınırı 13 olarak belirlendi.