Taşıyıcı 3'ün konusu nedir? Taşıyıcı 3'ün oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 3 filmi nerede çekildi?
Orjinal ismi Transporter 3 olan Taşıyıcı 3 Fransa, ABD, İngiltere ortak yapımıdır. 108,979,549 dolar hasılat elde eden film 2008 yılında çıkmasına rağmen halen izleniyor. Taşıyıcı 3'ün konusu nedir? Taşıyıcı 3'ün oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 filmi nerede çekildi?
Taşıyıcı 3, 26 Kasım 2008 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Olivier Megaton’un yaptığı, Taşıyıcı 2 filminin devamı niteliğinde olan bir aksiyon filmidir.
TAŞIYICI 3'ÜN KONUSU NEDİR?
Frank taşıyıcılık görevini artık bırakmış olup ona yeni bir iş için teklifde bulunanları da başka birisine yönlendirmiştir. Ama Tavsiyede bulunduğu kişi görevi başaramayınca iş yine Frank’e kalır. Onu bu görevi yapması için zorlarlar. Frank, Marsilya’daki Ukrayna Çevre Koruma Ajansı Başkanı Leonid’in kaçırılan kızı Valentina’yı Karadeniz kıyısındaki Odessa’ya götürmekle yükümlüdür. Frank, yolculuk sırasında bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır. Yolculuk sırasında Frank ile Valentina birbirlerine aşık olurlar.
TAŞIYICI 3'ÜN OYUNCU KADROSU
Jason Statham - Frank Martin
François Berléand - Inspector Tarconi
Natalya Rudakova - Valentina Vasilev
Justin Rodgers Hall - Horatio
Eriq Ebouaney – Ice
Robert Knepper - Johnson
Jeroen Krabbé - Leonid Vasilev
David Atrakchi -Malcom Manville
TAŞIYICI 3 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Taşıyıcı 3 filminin büyük bir bölümü Fransa'da çekildi. Filmin bir bölümü Ukrayna'da çekildi.
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