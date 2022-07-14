Taşıyıcı 3'ün konusu nedir? Taşıyıcı 3'ün oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 3 filmi nerede çekildi?

14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:19

Taşıyıcı 3, 26 Kasım 2008 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Olivier Megaton’un yaptığı, Taşıyıcı 2 filminin devamı niteliğinde olan bir aksiyon filmidir.

TAŞIYICI 3'ÜN KONUSU NEDİR?

Frank taşıyıcılık görevini artık bırakmış olup ona yeni bir iş için teklifde bulunanları da başka birisine yönlendirmiştir. Ama Tavsiyede bulunduğu kişi görevi başaramayınca iş yine Frank’e kalır. Onu bu görevi yapması için zorlarlar. Frank, Marsilya’daki Ukrayna Çevre Koruma Ajansı Başkanı Leonid’in kaçırılan kızı Valentina’yı Karadeniz kıyısındaki Odessa’ya götürmekle yükümlüdür. Frank, yolculuk sırasında bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır. Yolculuk sırasında Frank ile Valentina birbirlerine aşık olurlar.

TAŞIYICI 3'ÜN OYUNCU KADROSU

Jason Statham - Frank Martin

François Berléand - Inspector Tarconi

Natalya Rudakova - Valentina Vasilev

Justin Rodgers Hall - Horatio

Eriq Ebouaney – Ice

Robert Knepper - Johnson

Jeroen Krabbé - Leonid Vasilev

David Atrakchi -Malcom Manville

TAŞIYICI 3 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Taşıyıcı 3 filminin büyük bir bölümü Fransa'da çekildi. Filmin bir bölümü Ukrayna'da çekildi.