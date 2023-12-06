Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi ne zaman vizyona girecek?

Yayınlanma: 06.12.2023 - 20:18

Güncelleme: 06.12.2023 - 20:18

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin yönetmen koltuğunda Ali Akyıldız oturuyor. Senaristliğini Sezgin Irmak ve Lu¨tfi Albayrak üstleniyor. Peki, Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin konusu ne? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin oyuncuları kim?

MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi, 2014 yılında vefat eden sanatçı Murat Göğebakan'ın hayat hikayesini konu ediyor.

1968 yılında Adana'da doğan Murat Göğebakan'ın yaşamını konu alan "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filmi, sanatçının hayatına doğum anıyla başlıyor. Murat Göğebakan'ın hayatı, annesinin hamilelik sırasında geçirdiği bir operasyon sonucu sağ bacağında kalıcı bir sakatlıkla doğmasıyla başlar. Bu fiziksel zorluk, onun müziğe ve kendine uzaklaşmasına neden olurken, müziğe olan tutkusu derslerini aksatmasına sebep olur. Bir gün müzik dükkanında çalışırken 7 yaşındaki kardeşi kaza sonucu ölür, bu trajik olay ailesi tarafından Murat'ın sorumluluğuna yüklenir ve Murat bu vicdan azabıyla müziğe küser. Kuzeni Senem, onu bu dönemde teşvik eder, ilişkileri romantik bir boyuta evrilir ve evlenirler.

Konservatuvar eğitimini tamamladıktan sonra Murat, şarkı söyleyerek ve öğretmenlik yaparak hayatını kazanmaya başlar. Bir kaset teklifi üzerine İstanbul'a gider ancak kaset satışlarından beklediği başarıyı elde edemez. Bu süreçte ikinci eşi olacak Selma ile tanışır ve ilk eşinden ayrılır. Müzik kariyeri boyunca ödüller kazanır, konserler verir ve çok satan albümler yapar, ancak ekonomik zorluklarla mücadele etmek zorunda kalır. 40 yaşında lösemi teşhisi konur, ancak tedavi sonucunda kanseri yener.

"Kanseri yendim, ihaneti yenemedim!" diyen sanatçı, tedavi sürecinde eşi Selma'nın kendisini aldattığını öğrenir ve bu ağır hayat koşullarıyla birlikte ikinci kez kansere yakalanır ve 45 yaşında yaşamını yitirir. Ardında birçok albüm, yüzlerce beste ve milyonlarca hayran bırakır. Göğebakan'ın sevenleri ona "Sevgi Adamı" lakabını takarlar.

MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Burak Sevinç

Hande Soral

Tuvana Türkay

Faruk Pakis

Güney Kılınç

Durukan Çelikkaya

Levent Tülek

Merve Kansu

Feride Çetin

Kadir Bertan

Necmi Yapıcı

MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi 8 Aralık'ta izleyicisi ile buluşacak.