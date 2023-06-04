Mustafa Balbay: 'Büyük Şair hâlâ yaşıyor'

Yayınlanma: 04.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 03:00

Mustafa Balbay, Nâzım Hikmet’in hâlâ yaşayan bir şair olduğunu söylerken Âşık Veysel için de “Onun öğretmenliği Cumhuriyetin aydınlatıcı özelliğini gösteriyor” dedi. Devlet Opera Sanatçısı Ali Yılmaz ile sanatçılar Baki Tekyurt ve Ayşegül Şahin ise Nâzım ve Âşık Veysel’in eserlerini dinleyenlere söyledi.

MÜCADELEYI KEŞFİ...

Ankara Cumok’un katkılarıyla dün yapılan söyleşi ve dinletide Balbay, özgürlüğün ve umudun şairi Nâzım’ın ve karanlık dünyasıyla Anadolu’yu aydınlatan Aşık Veysel’in hayatlarını ve aydınlanma yolundaki mücadelelerini sanatseverlere anlattı. Nâzım’ın Türkçeyi dünyaya en iyi sevdiren şair olduğunu söyleyen Balbay, “Hiçbir zaman aydın kişiliğinden ödün vermedi” dedi.

Balbay, hayatındaki en önemli yönlerinden birisinin Kurtuluş Savaşı’na katılmak için İstanbul’dan Ankara’ya gizlice gelişinin olduğunu vurgulayarak “Nâzım’ın hayatında Kurtuluş Savaşı önemli bir nokta. İstanbul’dan gizlice Ankara’ya geliyor. Böylece 17 yaşında bir şeyler için mücadele etmeyi keşfediyor” diye konuştu.

Balbay, Nâzım’ın hâlâ yaşayan bir şair olduğunu da belirtti.