Müttefik filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Müttefik filmi nerede çekildi? Müttefik filminin IMDb puanı kaç?
Robert Zemeckis tarafından yönetilen ve Steven Knight tarafından yazılan aşk filmi Müttefik, TV ekranlarına gelen kaliteli yapımlar arasında yer alıyor. Seyircinin de yoğun ilgi gösterdiği filmin merak edilen birçok ayrıntısı var. Peki, Müttefik filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Müttefik filminin IMDb puanı kaç?
2. Dünya Savaşı konulu bir romantik gerilim filmi Müttefik, 2016 yılında vizyona girmiştir. Başrollerinde Brad Pitt ve Marion Cotillard yer aldığı film, kostümleriyle epey konuşulmuştu. İşte, Müttefik filminin merak edilenleri...
MÜTTEFİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Romantik savaş türü Müttefik filmi birbirine aşık olan iki apayrı insanı temel alıyor. İstihbarat subayı Max Vatan 1942 yılında Kuzey Afrika’da düşman hattında savaşmaktayken, Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour ile tanışır. İkili hemen birbirlerine aşık olurlar. Çift, tekrar bir araya geldiklerinde ise aşkları savaşın büyük baskısına direnip direnememenin sınavını vermek zorunda kalacaktır.
MÜTTEFİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Brad Pitt-Max Vatan
- Marion Cotillard-Marianne Beausejour
- Jared Harris-Frank Heslop
- Matthew Goode-Guy Sangster
- Lizzy Caplan-Bridget Vatan
- Anton Lesser-Emmanuel Lombard
- August Diehl-Hobar
MÜTTEFİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin ana çekimleri Şubat 2016'da Londra'da başladı ve Mayıs 2016'da Fas'ta geçen sahneler Kanarya Adaları'nda çekilerek devam etti. Joanna Johnston, film için kostüm tasarımcısı olarak hareket etti ve kostümlerin tasarımlarını karakterin zihniyetine ve durumuna göre eşleştirdi.
MÜTTEFİK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 7.1/10 olarak karşımıza çıkıyor.
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
- Ünlü oyuncu 33 yaşında yaşamını yitirdi
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- 'Gereğini yapıyor' sözlerine yanıt
- Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu
- Bol keseden saçtılar!
- Dikkat! Bu hastalık hızla yayılıyor
- 'Sizin öyle bir cumhurbaşkanınız var ki...'