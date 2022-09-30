Müttefik filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Müttefik filmi nerede çekildi? Müttefik filminin IMDb puanı kaç?

30 Eylül 2022 Cuma, 11:43

2. Dünya Savaşı konulu bir romantik gerilim filmi Müttefik, 2016 yılında vizyona girmiştir. Başrollerinde Brad Pitt ve Marion Cotillard yer aldığı film, kostümleriyle epey konuşulmuştu. İşte, Müttefik filminin merak edilenleri...

MÜTTEFİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Romantik savaş türü Müttefik filmi birbirine aşık olan iki apayrı insanı temel alıyor. İstihbarat subayı Max Vatan 1942 yılında Kuzey Afrika’da düşman hattında savaşmaktayken, Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour ile tanışır. İkili hemen birbirlerine aşık olurlar. Çift, tekrar bir araya geldiklerinde ise aşkları savaşın büyük baskısına direnip direnememenin sınavını vermek zorunda kalacaktır.

MÜTTEFİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt-Max Vatan

Marion Cotillard-Marianne Beausejour

Jared Harris-Frank Heslop

Matthew Goode-Guy Sangster

Lizzy Caplan-Bridget Vatan

Anton Lesser-Emmanuel Lombard

August Diehl-Hobar

MÜTTEFİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri Şubat 2016'da Londra'da başladı ve Mayıs 2016'da Fas'ta geçen sahneler Kanarya Adaları'nda çekilerek devam etti. Joanna Johnston, film için kostüm tasarımcısı olarak hareket etti ve kostümlerin tasarımlarını karakterin zihniyetine ve durumuna göre eşleştirdi.

MÜTTEFİK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 7.1/10 olarak karşımıza çıkıyor.