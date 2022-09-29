Yeni dizi Kızılcık Şerbeti hangi kanalda yayımlanacak, konusu ne? Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları kim?

29 Eylül 2022 Perşembe, 14:20

Dizi sektörünün iddialı yapımları arasına bir yenisi daha ekleniyor. Tanıtımları ve kadrosuyla oldukça merak uyandıran Kızılcık Şerbeti dizisinin 'ilginç ismi' de oldukça konuşulan gündem maddeleri arasında yerini aldı. Peki, merakla beklenen diziin ayrıntıları neler?....

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Televizyon ekranlarının fenomeni Yasak Elma dizisinin yaratıcıları Melis Civelek-Zeynep Gür ikilisinin senaryosunu kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Yeni dizinin yönetmenliğini ise Senden Daha Güzel dizisini de yöneten Ketche (Hakan Kırvavaç) üstleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Show TV'nin iddialı yapımları arasında olmayı hedefleyen Kızılcık Şerbeti dizisinde iki farklı dünya görüşü olan ailelerin çocuklarının mutlulukları için hayatlarını birleştirmek zorunda kalmaları anlatılacak. Sosyal açıdan farklı ailelerin bir araya geldiklerinde karşılaştıkları zorlukları, ilişkilerin sonraki gelişimini ve karşılıklı anlayış sürecinde neler olduğunu ortaya koyan hikayeler sunulacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?