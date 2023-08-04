Müze Gazhane'de ağustos ayında hangi etkinlikler var?

Yayınlanma: 04.08.2023 - 17:32

Güncelleme: 04.08.2023 - 17:33

Konserleri, çeşitli ilgi alanlarına ve becerilere yönelik yetişkin atölyeleri, hafta sonuna renk katan çocuk atölyeleri, güldürürken düşündüren stand up gösterileri, tecrübenin sohbetle buluştuğu söyleşiler, festivaller, performanslar ve çok daha fazlası ile Müze Gazhane Ağustos ayı programı...

MÜZE GAZHANE AĞUSTOS AYI PROGRAMI

101

7 Ağustos Pazartesi, 19:00

Edebiyat 101

14 Ağustos Pazartesi, 19:00

Tiyatro 101

21 Ağustos Pazartesi, 19:00

Tiyatro 101

28 Ağustos Pazartesi, 19:00

Tiyatro 101

Dans Dans Dans

7 Ağustos 2023 Pazartesi, 20:00

Flamenko Workshop & Parti

14 Ağustos 2023 Pazartesi, 20:00

Workshop & Praktilonga

21 Ağustos 2023 Pazartesi, 20:00

Swing Workshop & Parti

28 Ağustos 2023 Pazartesi, 20:00

Ecstatic Workshop & Parti

Film Gösterimleri

1 Ağustos 2023 Salı, 19:30

The Fabelmans (Steven Spielberg, 2022)

8 Ağustos 2023 Salı, 20:00

The Quiet Girl (Colm Bairéad, 2022)

15 Ağustos 2023 Salı, 20:00

Ayna Ayna (Belmin Söylemez, 2022)

22 Ağustos 2023 Salı, 20:00

WALL-E (Andrew Stanton, 2008)

29 Ağustos 2023 Salı, 20:00

Kısa Film Seçkisi

Hava Kararınca

2 Ağustos 2023 Çarşamba, 19:30

Selin Geçit

Göksu

9 Ağustos 2023 Çarşamba, 19:30

Tuğçe & Santi

Min Taka

16 Ağustos 2023 Çarşamba, 19:30

Ogün Sanlısoy

Sezgin Kırılmaz

23 Ağustos 2023 Çarşamba, 19:30

Mirkelam

Ezgi Yelen

Endüstrimantal

4 Ağustos 2023 Cuma, 21:00

Emin Gök

11 Ağustos 2023 Cuma, 21:00

Eylül

18 Ağustos 2023 Cuma, 21:00

Non Square

25 Ağustos 2023 Cuma, 21:00

KAOSMOS

Günümüz Gün

11 Ağustos 2023 Cuma, 14:00

25 Ağustos 2023 Cuma, 14:00

Gülmek Yakışır

6 Ağustos 2023 Pazar 18:00

Alpay Erdem

13 Ağustos 2023 Pazar 18:00

Gırgır Komedi Gecesi

20 Ağustos 2023 Pazar 18:00

Engin Türkoğlu

27 Ağustos 2023 Pazar 18:00

Cem İşçiler

Diğer Etkinlikler

5 Ağustos 2023 Cumartesi, 20:00

Develer (Konser)

12 Ağustos 2023 Cumartesi, 19:00

Q Deck Hep mi Başardın? – Sanem Gonzalez’in moderatörlüğünde Şeref Düzyatanlar

19 Ağustos 2023 Cumartesi, 20:00

Tuluğ Tırpan Trio feat Feryal Öney

Atölye & Söyleşi & Ek İçerikler

5 Ağustos 2023 Cumartesi, 19:00

Canlı Podcast Buluşmaları

10 Ağustos 2023 Perşembe, 19:00

Flora Yürüyüşü

14 Ağustos 2023 Pazartesi, 19:30

Psikolog Gizem Sürenkök ile İyi Gelen Sohbetler