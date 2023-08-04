Müze Gazhane'de ağustos ayında hangi etkinlikler var?
7’den 70’e tüm kent sakinlerini kucaklayan Müze Gazhane, yerel mirasından ve kamusal yapısından aldığı gücü, evrensel bir vizyonla birleştirerek İstanbul için ilham verici bir yaşam durağına dönüşmeyi amaçlıyor. Müze Gazhane ağustos ayında hangi etkinlikler olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, ağustos ayında Müze Gazhane'de hangi etkinlikler var?
Konserleri, çeşitli ilgi alanlarına ve becerilere yönelik yetişkin atölyeleri, hafta sonuna renk katan çocuk atölyeleri, güldürürken düşündüren stand up gösterileri, tecrübenin sohbetle buluştuğu söyleşiler, festivaller, performanslar ve çok daha fazlası ile Müze Gazhane Ağustos ayı programı...
MÜZE GAZHANE AĞUSTOS AYI PROGRAMI
101
7 Ağustos Pazartesi, 19:00
Edebiyat 101
14 Ağustos Pazartesi, 19:00
Tiyatro 101
21 Ağustos Pazartesi, 19:00
Tiyatro 101
28 Ağustos Pazartesi, 19:00
Tiyatro 101
Dans Dans Dans
7 Ağustos 2023 Pazartesi, 20:00
Flamenko Workshop & Parti
14 Ağustos 2023 Pazartesi, 20:00
Workshop & Praktilonga
21 Ağustos 2023 Pazartesi, 20:00
Swing Workshop & Parti
28 Ağustos 2023 Pazartesi, 20:00
Ecstatic Workshop & Parti
Film Gösterimleri
1 Ağustos 2023 Salı, 19:30
The Fabelmans (Steven Spielberg, 2022)
8 Ağustos 2023 Salı, 20:00
The Quiet Girl (Colm Bairéad, 2022)
15 Ağustos 2023 Salı, 20:00
Ayna Ayna (Belmin Söylemez, 2022)
22 Ağustos 2023 Salı, 20:00
WALL-E (Andrew Stanton, 2008)
29 Ağustos 2023 Salı, 20:00
Kısa Film Seçkisi
Hava Kararınca
2 Ağustos 2023 Çarşamba, 19:30
Selin Geçit
Göksu
9 Ağustos 2023 Çarşamba, 19:30
Tuğçe & Santi
Min Taka
16 Ağustos 2023 Çarşamba, 19:30
Ogün Sanlısoy
Sezgin Kırılmaz
23 Ağustos 2023 Çarşamba, 19:30
Mirkelam
Ezgi Yelen
Endüstrimantal
4 Ağustos 2023 Cuma, 21:00
Emin Gök
11 Ağustos 2023 Cuma, 21:00
Eylül
18 Ağustos 2023 Cuma, 21:00
Non Square
25 Ağustos 2023 Cuma, 21:00
KAOSMOS
Günümüz Gün
11 Ağustos 2023 Cuma, 14:00
25 Ağustos 2023 Cuma, 14:00
Gülmek Yakışır
6 Ağustos 2023 Pazar 18:00
Alpay Erdem
13 Ağustos 2023 Pazar 18:00
Gırgır Komedi Gecesi
20 Ağustos 2023 Pazar 18:00
Engin Türkoğlu
27 Ağustos 2023 Pazar 18:00
Cem İşçiler
Diğer Etkinlikler
5 Ağustos 2023 Cumartesi, 20:00
Develer (Konser)
12 Ağustos 2023 Cumartesi, 19:00
Q Deck Hep mi Başardın? – Sanem Gonzalez’in moderatörlüğünde Şeref Düzyatanlar
19 Ağustos 2023 Cumartesi, 20:00
Tuluğ Tırpan Trio feat Feryal Öney
Atölye & Söyleşi & Ek İçerikler
5 Ağustos 2023 Cumartesi, 19:00
Canlı Podcast Buluşmaları
10 Ağustos 2023 Perşembe, 19:00
Flora Yürüyüşü
14 Ağustos 2023 Pazartesi, 19:30
Psikolog Gizem Sürenkök ile İyi Gelen Sohbetler
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