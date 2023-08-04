Müze Gazhane'de ağustos ayında hangi etkinlikler var?

7’den 70’e tüm kent sakinlerini kucaklayan Müze Gazhane, yerel mirasından ve kamusal yapısından aldığı gücü, evrensel bir vizyonla birleştirerek İstanbul için ilham verici bir yaşam durağına dönüşmeyi amaçlıyor. Müze Gazhane ağustos ayında hangi etkinlikler olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, ağustos ayında Müze Gazhane'de hangi etkinlikler var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2023 - 17:32
Müze Gazhane'de ağustos ayında hangi etkinlikler var?
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Konserleri, çeşitli ilgi alanlarına ve becerilere yönelik yetişkin atölyeleri, hafta sonuna renk katan çocuk atölyeleri, güldürürken düşündüren stand up gösterileri, tecrübenin sohbetle buluştuğu söyleşiler, festivaller, performanslar ve çok daha fazlası ile Müze Gazhane Ağustos ayı programı...

MÜZE GAZHANE AĞUSTOS AYI PROGRAMI

101

7 Ağustos Pazartesi, 19:00   

Edebiyat 101          

14 Ağustos Pazartesi, 19:00   

Tiyatro 101

21 Ağustos Pazartesi, 19:00

Tiyatro 101                     

28 Ağustos Pazartesi, 19:00 

Tiyatro 101                  

Dans Dans Dans

7 Ağustos 2023 Pazartesi, 20:00              

Flamenko Workshop & Parti

14 Ağustos 2023 Pazartesi, 20:00            

Workshop & Praktilonga

21 Ağustos 2023 Pazartesi, 20:00            

Swing Workshop & Parti

28 Ağustos 2023 Pazartesi, 20:00           

Ecstatic Workshop & Parti

Film Gösterimleri

1 Ağustos 2023 Salı, 19:30         

The Fabelmans (Steven Spielberg, 2022)

8 Ağustos 2023 Salı, 20:00          

The Quiet Girl (Colm Bairéad, 2022)

15 Ağustos 2023 Salı, 20:00        

Ayna Ayna (Belmin Söylemez, 2022) 

22 Ağustos 2023 Salı, 20:00        

WALL-E (Andrew Stanton, 2008)

29 Ağustos 2023 Salı, 20:00       

Kısa Film Seçkisi

Hava Kararınca

2 Ağustos 2023 Çarşamba, 19:30           

Selin Geçit

Göksu 

9 Ağustos 2023 Çarşamba, 19:30            

Tuğçe & Santi 

Min Taka

16 Ağustos 2023 Çarşamba, 19:30         

Ogün Sanlısoy 

Sezgin Kırılmaz 

23 Ağustos 2023 Çarşamba, 19:30       

Mirkelam 

Ezgi Yelen

Endüstrimantal

4 Ağustos 2023 Cuma, 21:00     

Emin Gök 

11 Ağustos 2023 Cuma, 21:00   

Eylül

18 Ağustos 2023 Cuma, 21:00   

Non Square 

25 Ağustos 2023 Cuma, 21:00   

KAOSMOS

Günümüz Gün

11 Ağustos 2023 Cuma, 14:00   

25 Ağustos 2023 Cuma, 14:00  

Gülmek Yakışır

6 Ağustos 2023 Pazar    18:00    

Alpay Erdem 

13 Ağustos 2023 Pazar  18:00   

Gırgır Komedi Gecesi  

20 Ağustos 2023 Pazar  18:00           

Engin Türkoğlu

27 Ağustos 2023 Pazar  18:00           

Cem İşçiler 

Diğer Etkinlikler

5 Ağustos 2023 Cumartesi, 20:00           

Develer (Konser)

12 Ağustos 2023 Cumartesi, 19:00          

Q Deck Hep mi Başardın? – Sanem Gonzalez’in moderatörlüğünde Şeref Düzyatanlar 

19 Ağustos 2023 Cumartesi, 20:00        

Tuluğ Tırpan Trio feat Feryal Öney 

Atölye & Söyleşi & Ek İçerikler

5 Ağustos 2023 Cumartesi, 19:00          

Canlı Podcast Buluşmaları

10 Ağustos 2023 Perşembe, 19:00         

Flora Yürüyüşü

14 Ağustos 2023 Pazartesi, 19:30  

Psikolog Gizem Sürenkök ile İyi Gelen Sohbetler


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