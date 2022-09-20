Müze Gazhane’de yeni sezon başladı
İstanbul’un çok yönlü kültür alanı ve ‘yaratıcı mekanı’ Müze Gazhane, yeni sezonu dopdolu programlarla açtı. Hafızalarda yer edinecek ücretsiz etkinlik serileri başladı. Konserler, stand up gösterileri, söyleşiler, tiyatro oyunları, festivaller ve daha çok fazlası Müze Gazhane’nin yeni sezonunda İstanbulluları bekliyor.
Şehre yaydığı enerjisi, çok amaçlı kullanım alanları, her kesime hitap eden etkinlikleriyle yaşamın tam içinde, aktif bir kamusal alan olarak hizmet veren Müze Gazhane, yeni sezona dopdolu bir etkinlik programıyla başladı. Birbirinden farklı tarzlardaki sanatçıları, müzikseverlerle buluşturan konserler ile çeşitli ilgi alanlarına ve becerilere yönelik yetişkin atölyeleri İstanbulluları bekliyor. Tecrübenin sohbetle buluştuğu söyleşiler, kahkahaların havada uçtuğu stand up gösterileri, tiyatro oyunları, festivaller, performanslar ve çok daha fazlası sezon boyunca Müze Gazhane’de olacak.
"HAVA KARARINCA" KONSERLERİ BAŞLADI
Tarihin dokusunun mum ışığıyla aydınlandığı ikonik konser serisi Hava Kararınca, her çarşamba Müze Gazhane’de olacak. Geçtiğimiz sezon Büyük Ev Ablukada, Pentagram, Mercan Dede, Dilek Türkan gibi sevilen sanatçıları ücretsiz konserlerle dinleyicilerle buluşturan Hava Kararınca sahnesi, sezon boyunca sürpriz isimlerle devam edecek.
Gelecek program:
28 Eylül Çarşamba, 20.00 | Müjver
“Endüstrimantal” performanslar Müze Gazhane’de sanatseverlerle buluşacak. Farklı müzik türlerinin her hafta farklı enstrümanlarla performe edileceği yeni ücretsiz konser serisi Endüstrimantal, müziğin ve mimarinin etkileyici uyumuna ev sahipliği yapacak.
Gelecek program:
23 Eylül Cuma, 20.00 | Meriç Dönük
30 Eylül Cuma, 20.00 | Salih Korkut Peker
GÜLMEK YAKIŞIR
Mizah dünyasının sevilen isimleri, güldürürken düşündüren stand up performansları ile Müze Gazhane’ye geliyor. Geçtiğimiz sezon Lesli, TuzBiber Stand Up, Kaan Sezyum, Deniz Göktaş ve Yasemin Şefik gibi mizahın sevilen isimlerinin yer aldığı Gülmek Yakışır, yeni sezona Doğu Demirkol ile başladı.
Gelecek program:
2 Ekim Pazar, 18.00 | Mustafa Sağır
YERİN ALTINDA
Otopark alanının alternatif bir sahneye dönüştüğü Yerin Altında konser serisi, ekim ayı itibarıyla güncel müzik sahnesinin beğenilen isimlerine ev sahipliği yapmaya devam edecek. Jakuzi, Korhan Futacı, Kamufle, Soft Analog gibi isimlerle geçtiğimiz sezonu kapatan Yerin Altında, çok yakında yeni takvimiyle ücretsiz olarak müzikseverlerin karşısında olacak.
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