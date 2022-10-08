Müze Gazhane'nin haftasonu etkinlikleri dopdolu

08 Ekim 2022 Cumartesi, 16:04

Müze Gazhene'de düzenlenen hafta sonu etkinlikleri, farklı deneyimler edinmek isteyen yetişkinler ve çocuklar için birbirinden keyifli atölye çalışmaları düzenliyor. Bu hafta sonu da dopdolu bir programa sahip Gazhane'nin etkinlikleri tamamen ücretsiz.



Duyusal Oyun Atölyesi (2-4 Yaş)

Doğaçlama Hikâye: Nesneden Yazıya (7-12 Yaş)



Çocukların yaratıcılığını konuşturacağı bu atölye çalışmasında kelimelerle ve nesnelerle oynanacak. Onların çocuklara çağrıştırdığı imgelerle hayal dünyalarının kapıları aralanacak. Sonrasında her oyunun grup çalışması ile birlikte bir hikayeye dönüştürüp onu kendi deneyimleri ve birikimleri ile süzgecinden geçirip kendi hikayesini ya da grup hikayesini yazıyor olaklar. Yazmanın ve o anda bir hikâye oluşturmanın çok da zor olmayacağını keyifle deneyimleyecekler.



Renklerin Maceralı Yolculuğu (6-12 Yaş)



Yetişkinler İçin Sulu Boya Atölyesi



İçindeki yeteneği keşfetmeye hazır olanları davet eden sulu boya atölyesi, her pazar saat 12.00’de düzenleniyor.

*Katılımcılara fırça ve siyah sulu boya sağlanmaktadır. Farklı renk boya kullanmak isteyen katılımcılarımızın kendi boya ve fırçalarını getirmeleri gerekmektedir.

Yetişkinler İçin Heykel Atölyesi

Kil ile tanışmak isteyen herkesin katılabileceği heykel atölyesi, hep birlikte eğlenerek öğrenilecek teknikleri tanıyarak yaratıcılığın ortaya konacağı bir deneyim sunuyor.

*Tüm malzemeler atölye tarafından temin edilmektedir.

Yetişkinler İçin Linol Baskı Atölyesi