Müzik Belgeselleri gösterimi, Anadolu’nun Kayıp Şarkıları filmi ile başlıyor

19 Eylül 2022 Pazartesi, 17:42

Belgesel Sinema Serisi kapsamında gerçekleştirilen Müzik Belgeselleri gösterimleri, yeni sezona yönetmenliğini Nezih Ünen’in yaptığı "Anadolu’nun Kayıp Şarkıları" filmi ile başlıyor.

İlk müzikal-belgesel olarak nitelendirilen film, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde çekilmiş 20’ye yakın müzikal parçayı içererek eski uygarlıkların, ritüellerin ve ülkenin mitolojisinin geleneksel müzik ve dans üzerindeki etkisini inceliyor.