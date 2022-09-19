Müzik Belgeselleri gösterimi, Anadolu’nun Kayıp Şarkıları filmi ile başlıyor

Müze Gazhane'de gerçekleştirilen Müzik Belgeselleri gösterimleri bu sezonda da devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 17:42
Müzik Belgeselleri gösterimi, Anadolu’nun Kayıp Şarkıları filmi ile başlıyor
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Belgesel Sinema Serisi kapsamında gerçekleştirilen Müzik Belgeselleri gösterimleri, yeni sezona yönetmenliğini Nezih Ünen’in yaptığı "Anadolu’nun Kayıp Şarkıları" filmi ile başlıyor.

İlk müzikal-belgesel olarak nitelendirilen film, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde çekilmiş 20’ye yakın müzikal parçayı içererek eski uygarlıkların, ritüellerin ve ülkenin mitolojisinin geleneksel müzik ve dans üzerindeki etkisini inceliyor.


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