Müzik Belgeselleri gösterimi, Anadolu’nun Kayıp Şarkıları filmi ile başlıyor
Müze Gazhane'de gerçekleştirilen Müzik Belgeselleri gösterimleri bu sezonda da devam ediyor.
Belgesel Sinema Serisi kapsamında gerçekleştirilen Müzik Belgeselleri gösterimleri, yeni sezona yönetmenliğini Nezih Ünen’in yaptığı "Anadolu’nun Kayıp Şarkıları" filmi ile başlıyor.
İlk müzikal-belgesel olarak nitelendirilen film, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde çekilmiş 20’ye yakın müzikal parçayı içererek eski uygarlıkların, ritüellerin ve ülkenin mitolojisinin geleneksel müzik ve dans üzerindeki etkisini inceliyor.
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