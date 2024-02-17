Müzik emekçileri haklarını arıyor

Yayınlanma: 17.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 17.02.2024 - 03:00

Bunun için önceki gün MSG bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda MSG Başkanı Ferhat Göçer, Başkan Yardımcısı Zeynep Talu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Aslı Gökyokuş Yıldırım ve Birol Namoğlu birer konuşma ve sunum yaptı.

‘ALMANYA’DA 10 KAT FAZLA’

Ferhat Göçer dijitalleşmeyle birlikte eser sahiplerinin telif haklarını almaları konusunda yeni bir döneme geçildiğini söyledi. Telif ücretlerinin toplanmasında büyük aşama kaydedildiğini belirten Göçer, yine de henüz istenen seviyelere gelinemediğini dile getirdi. Göçer, Türkçe bir şarkının Almanya’da bir kez dinlendiğinde eser sahibinin Türkiye’dekinden 10 kat fazla gelir elde ettiğini vurguladı. Türkiye’de hâlâ bazı konser, organizasyon şirketlerinin ve kamuya açık müzik yayını yapan mekânların telif ücreti ödemediğine dikkat çekti.

MSG’nin mekânların ruhsat alırken eser sahiplerinin telif haklarının da güvence altına alınmasına dair yasal bir düzenleme yapılması için çabaladığı dile getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçen yıl böyle bir düzenleme yaparak otellere bu zorunluluğu getirdiği ve teliflerin toplanmaya başlandığı açıklandı. Bu ücretlerin de bir otel ya da bir mekân için çok az miktarlarda olduğu vurgulandı. Ferhat Göçer konuşmasında ayrıca yapay zekânın kullanımına karşı da birtakım önlemler alınmasının zamanının geldiğini ifade etti. Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu da Avrupa’da müzik meslek birliklerinde güncel olarak konuşulan tek konunun yapay zekâ olduğunu vurguladı. Namoğlu, fiziksel olarak satın alınan albümlere koyulan bandrollerin 2013’ten bugüne 10 milyondan bir milyona düştüğünü bu da dijitalleşmenin nasıl bir hızla gerçekleştiğini gösterdiğini dile getirdi.

Aslı Gökyokuş, MSG’nin tarihinde ilk kez kendi yönetimleri tarafından “kurumsal iletişim” birimi oluşturulduğunu söyledi. Gökyokuş, bir önceki yıla göre 2023’te yüzde 93 artışla 262 milyon TL telif toplandığını ve üyelere dağıtıldığını açıkladı. Bu rakamın en az üçe katlanması gerektiği de toplantıda vurgulandı.

‘DEVLETTEN DESTEK GEREK’

MSG, bugün 11 binden fazla besteci, söz yazarı, edisyon şirketi, aranjör üyesiyle, yerli ve yabancı müziğin çok önemli bir bölümünü temsil ediyor. Türkiye 2023 yılında dijital telif gelirlerinde hızlı artış görülen 10 ülke arasında 6. sıraya ulaşabildi. Ancak buna rağmen Türkiye halen pazar payı yüzde 1’in altında kalan ülkeler arasında. Şimdi MSG, diğer umumi mahallerin de konaklama tesisleri modeli örnek alınarak lisanslanması için devletten destek bekliyor.

