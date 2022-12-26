Müzik vitrini

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

MUHTEMEL AŞK DAHA VİRANE

Rock ve klasik Türk müziği ezgilerini buluşturan, Los Angeles çıkışlı bir etnik- rock grubu olarak, yedi yıl önce karşımıza çıkan yirmi7 grubunun meşhur çıkış şarkısı “Muhtemel Aşk”, ekstra alaturka haliyle yeniden müzik vitrininde. Grup liderliğinde ve vokalde tanıdığımız Okan Şarlı, solo çalışmalarını sürdürürken sadece Spotify platformunda bile 21 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan, sözü ve müziği de kendisine ait olan, “ilk göz ağrım” dediği, “Muhtemel Aşk” şarkısına alaturka versiyonunda yalnızca ud ve klarnet eklemekle kalmamış çok daha efkârlı söyleyerek şarkının duygusunu daha derinden vererek söylemiş.

Okan Şarlı televizyondaki müzik programıma konuk olduğunda öyküsünü de öğrendiğim ‘Muhtemel Aşk’, Şarlı’nın Amerika’ya gittikten sonra yazdığı ilk Türkçe şarkı. Aslında Şarlı, parça 2015 yılında Türkiye’de yayımlandıktan sonra şarkının duygusunu yürekten hissetmeye başlamış çünkü muhtemel aşkıyla da Amerika dönüşü Türkiye’de tanışmış. “Muhtemel Aşk”, şarkının yeni klibiyle yirmi7 grubuyla çekilen klibine göre Şarlı’yı şarkıya yakışır şekilde daha alaturka, daha virane de gösteriyor.

AKDENİZLİ BİRADERLER

Yıllarca İspanya ile Türkiye arasında bir müzik ve dans köprüsü kuran ve dünyaca ünlü yıldızları Türkiye’de konserlerle buluşturan Pasion Turca ekibi özellikle sahnesiyle parlayan Barbaros başta olmak üzere lokal sanatçılarla prodüksiyonlarına yüklenmeyi sürdürüyor. Barbaros’la bu kez yeni şarkısında Yaşar buluşmuş ve şarkı çok keyifli bir Akdeniz şarkısı olmuş. Barbaros’un bugüne kadar çıkardığı şarkılar arasında ona en çok yakışan parça Barış Manço parçasına yeni yorumu “Evelallah” olmuştu. Halihazırda farklı dillerde zengin repertuvarlarla farklı konseptlerde her türlü sahneye yakışan Barbaros, bu kez bir 90’lar efsanesiyle yola çıkıyor.

Pasion Turca yeni şarkısı “Var mı” ile Barbaros’u Yaşar ile buluşturmuş ve Barbaros açıkçası bu şarkıyı çok da güzel söylemiş. Yaşar’ı yıllardır hâlâ o 1996 yılındaki şarkıları ile severken sesine yakışan yeni bir şarkısı olması bence çok hayırlı. Buna en çok canciğer arkadaşım Yazgülü sevinecek. Bu arada söz ve müziği Murat Güneş’e ait parçanın düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait. Düzenlemede çok hoş bir Akdeniz müziği havası var, şahsen Ceceli’yi gözüm görmediği sürece işin mutfağında iyi işler çıkarmaya devam edebilir.