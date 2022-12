Müzik Vitrini

11 Aralık 2022 Pazar, 02:00

‘ANTİDEPRESAN’ YILIN SÜRPRİZ HİTİ OLUYOR



Yılın sonlarına yaklaşırken müzik vitrininde son bir aydır en çok dinlenen şarkılardan biri Mert Demir ve Mabel Matiz düeti “Antidepresan”. Synth pop bir şarkı olan “Antidepresan”, sadece Spotify üzerinde bile 20 milyon dinlenmeyi aşıyor. Dijital platformlarda günlük ortalama 1 milyondan fazla dinlenmeyle adeta yılın sürpriz hitlerinden oluyor. Synth pop türünün zirvede olduğu 80’li yılların saflığına yaklaşan melodisi ve içten sözlerine Mert Demir ve Mabel Matiz birlikte imza atmış. Nakaratındaki nağme, şarkının melankolik duygusunu da güçlendiriyor. Spotify TR Top 50, Spotify TR ve Global Viral Top 50, Apple Music Top 100, iTunes Türkiye, Fizy Top 50 TR ve Youtube TR Top 100 listelerinde zirveye yerleşen şarkı sevgiliye sen olmadan ben yaşayamam diyor, derdini kederini antidepresan da kesmiyor. Mert Demir, 2020 yılında çıkardığı “Rihanna” adlı teklisinde de senden sonrası yalan Rihanna’yı bile istemem diyordu. Buradan da antidepresanın kesmeyeceğini anlıyoruz. Dertli şarkıları var Demir’in çok da içten. Elbette şarkının içtenliğinde Mabel Matiz’in kendine has ve aşktan ibaret ruhu da var. Matiz aşkı da kederi de hem hiç sakınmadan hem de bir çocuk kadar duru anlatıyor. Sesinde ve sözünde.



TOZLU RAFLARDAN PUNK

Madonna kariyerinin 40. yılında Warner Music Group ile katalog şarkılarını yeniden sunmaya yönelik anlaşması doğrultusunda sürprizlerini sürdürüyor. Yaz ortasında yayımladığı, Billboard Dans Kulüp Şarkıları Listesi’nde kariyeri boyunca 1 numara olan 50 şarkısını bir araya getiren derleme albümü “Finally Enough Love” dışında farklı dönemlerden teklilerin yenilenmiş hallerini de dijital platformlara sunmaya devam ediyor. 1985 yılının romandan uyarlanan ve Madonna’nın şöhretinin ilk yıllarında konuk oyuncu olarak katıldığı romantik dram “Vision Quest” filminin şarkılarından biri olan “Gambler” da neredeyse yayımlandıktan 40 yıl sonra nihayet dijital platformlarda ilk kez dinleyicilere ulaşıyor. Madonna filmde lokal bir barda şarkıcı rolünde misafir oluyordu. “Gambler” şarkısını da tıpkı “Crazy For You” gibi film için kaydetmişti. O dönem, “Crazy For You” büyük hit olunca “Gambler” kıyıda köşede kaldı ama bana kalırsa Madonna’nın en zamansız punk şarkılarından biri. Dijitalde yeniden yayımlanan “Gambler” teklisi ayrıca dans remiksini ve enstrümantal versiyonunu da içeriyor. Rahatlıkla retro partilerde ve barlarda çalınabilir. Havalı bir punk. Söylentiye göre Madonna, plak şirketinden özellikle bu şarkıyı yeniden dijitale taşımalarını istemiş. “Gambler”, Madonna’nın hiçbir albümünde ya da derlemesinde yer almıyordu.