Müzik Vitrini: Adamlar yine harikalar

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 04:00

Müzik vitrininde en iyi alternatif rock işlerinden biri olan “Adamlar”, iyi ki de bir aradalar. 2021 yılında yayımladıkları ve dört şarkıdan oluşan “Harekete kimse mâni olamaz Part I” isimli EP çalışmalarının devamı olan “Part II” ile bizdeki müzik piyasasına yeniden kalite katıyorlar. Sony Music Türkiye işbirliği ile tüm platformlara ulaşan Adamlar grubunun yeni çalışması Part II’de yine tüm söz ve müzikler Tolga Akdoğan’a ait. Düzenlemelere Tolga Akdoğan ve Emre Malikler birlikte el atmışlar ki çok da iyi ve zamansız düzenlemeler olmuş. EP’nin çıkış şarkısı “Hayret” hem sözleriyle hem söyleyiş tarzıyla hem de nakarattaki ezgi ile dinledikçe müptela ediyor. Anadolu rock ve elektronik pop ancak bu kadar keyifli buluşabilir.

Şarkı, “Cehalete sükûnet dostlara buketlerle”, gibi ifadelerinde aslında çok şey anlatıyor. Şarkının klibi de yenilikçi bir çaba. Klip için dört ayrı yapay zekâ uygulaması ile görseller oluşturmuşlar. Klibi bir kenara koyun ama şarkı çok iyi. Akdoğan sözlerinde “Anlamdan uzak kalmaktan koru kendini “, diyor, iyi de sevgili Tolga, şu memlekette nasıl koruyacağız kendimizi? Albümün dört parçasından “Hayret” dışında diğer favorim albümün kapanış şarkısı olan ‘Yaktı Geçti’. Yüksek enerjisi bir yana duygusuyla da çok güçlü. Aslında albümdeki tüm şarkılar hikâyelerini de dinletiyor, bu açıdan da Tolga Akdoğan’ın sözlerine de sağlık.

80’LER RÜYA TAKIMI

3 Şubat 2023 tarihinde gösterime girecek ve sımsıcak bir komedi filmi olduğunu Sally Field, Jane Fonda, Lily Tomlin ve Rita Moreno’dan oluşan kadrosunu gördüğünüz anda hissedeceğiniz “80 for Brady” filminin şarkısı “Gonna Be You”, 80’lerin diva pop yıldızlarını buluşturuyor.

Şarkıda Belinda Carlisle, Cyndi Lauper ve Dolly Parton’a ayrıca Gloria Estefan ve Debbie Harry de eşlik ediyor. Öyle ortalığı kasıp kavuracak bir şarkı değil ancak dinlerken nostalji duygusuyla birlikte söyleyen isimlerin ayrı ayrı keyfine varıyorsunuz. Üstelik şarkının yazarı, “Unbreak My Heart” (Toni Braxton), “Because You Loved Me” (Celine Dion), “How Do I Live” (LeAnn Rimes) gibi unutulmaz şarkıların yazarı Diane Warren. Warren, filmdeki gibi derin bir dostluğu anlatan “Gonna Be You” şarkısını yazmadan önce filmin isminde geçen 80 lafından ilhamla, 80’li yılların ikonik şarkıcıları birlikte söylesin istemiş ve bizzat kapılarını çalmış. Palm Springs Uluslararası Film Festivali kapsamında prömiyerini yapan film, olgun yaşta arkadaşların 2017 Super Bowl kupasını seyretmek üzere yollara düşmesini ve dostluklarını anlatıyor. Tavsiyem şarkının klibini mutlaka izleyin, klip 80’leri sevenler için büyük bir nostaljik keyif yaşatacak.