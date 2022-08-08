Müzik Vitrini: Kaliteli pop

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Mert Çodur, yeni nesil yakışıklı pop yıldızları arasında, kendi şarkılarını, hissettiklerini yazan, duygularını müziğe döken; sesi güzel, kendi güzel bir delikanlı. 7 yaşından beri gitar çalıyor, 500’den fazla bestesi var. Aslında internette henüz 14 yaşındayken sosyal medya üzerinden keşfedilmiş. Büyüyünce Sony Music Türkiye elinden tutmuş. İlk kliplerinde de oldukça iddialı, soyunduğu bir videosu var ki artık yönetmen beğenmişse, orasına karışmam. Mert ile “Zar Zor” şarkısı yayımlandığında bizzat tanışmıştım, televizyondaki müzik programıma konuk almıştım. Son derece naif ve müzik tutkunu. Müzik vitrinindeki yeni şarkısı “Alıştım Zehrine” ise çok daha olgun bir şarkı yazarı olarak karşımıza çıkarıyor Mert’i. Üstelik, müzik dünyasından başka isimlere de şarkılar veriyor. Sözü, bestesi ve düzenlemesi kendisine ait olan yeni şarkısında Mert Çodur’un şarkı sözleri de, yakaladığı melodi ve vokaliyle oynadığı oyunlar da enerjisine çok yakışmış. Mert, sesini özellikle nakaratta çok iyi kullanıyor. Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan “Alıştım Zehrine” düzgün bir pop şarkısı yakalamanın zor olduğu Türkiye müzik piyasasında kaliteli bir pop şarkısı olmuş.

FRESH

2008 yılında kurulan ve bana göre son dönemlerin en başarılı hip hop işlerinden biri olan Tahribad-İsyan grubundan tanıyabileceğiniz Asil Slang ve İzmirli rapçi Bixie Blake, Sony Music etiketiyle müthiş enerjik ve eğlenceli taze bir hip hop dans şarkısı yayımladılar. Şarkıda mix ve mastering için Can Paşa işbaşına geçmiş. Prodüksiyonda Baz ve Slong var. Slong lakaplı müzisyen Sinan Uzun ise müzik işine elektronik müzikle başlamış, Londra’da da müzik yapmış ve son yıllarda hip hop işleriyle öne çıkıyor. Slong lakabı kısacası Sinan Uzun- S- Long, ama aslında genç prodüktöre göre birçok dilde fil anlamına geldiğinden fil de güç, büyüklük, dayanıklılık sembolü olduğundan çifte bir anlam taşıyor. Ekibin “Fresh” parçasında da çok güçlü bir dans enerjisi olduğu kesin. Son dönem alternatif Türkçe pop kayıtlarda ya da elektronik pop müziklerde hatta rapçilere eşlik ederken neredeyse tüm yeni nesil kadın vokallerin Disney sincapları gibi şarkı söylediği bir ortamda yüksek enerjili rap ve hip hop iyi geliyor.