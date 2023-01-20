Müzik Vitrini: Vallahi öldüm sana

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 05:55

Müzik Vitrini’nde en yeniler arasında, rap yıldızı Lvbel C5’in son şarkısı “DACIA” ülkenin politik ve ekonomik ikliminden mütevellit, ortalığı saran tüm mutsuz, ağlak arabesk nağmeli ve isyankâr rap/ hip hop şarkılarının içinde yüksek temposuyla, esprili sözleriyle adeta neşe saçıyor. Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlanan şarkı müthiş eğlenceli. Lvbel C5 şarkısında, 90’lı yılların Missy Elliott gibi hip hop efsanelerinin şarkı sözlerinde aşklarını, tutkularını anlatırken kullandıkları eğlendiren mizah diline benzer bir dil de kullanmış: “Bebeğim vallahi öldüm sana.”

EĞLENDİRİYOR

Ülkece hayatımızı saran olanca mutsuzluk içinde, yüksek tempolu mutlu bir rap şarkısı kulağa gerçekten iyi geliyor. Kulüplerde, barlarda DJ kabinindeyken geçen kış boyunca birçok partide gecenin ilerleyen saatlerinde Lvbel C5 ‘in “Aynen Öyle” şarkısını çaldığımda da dans pistlerinin garanti şarkısı olmuştu. 2022 yılının en çok dinlenen sanatçılarından biri olan Lvbel C5, “DACIA” ile imzasını attığı sözlerle yine eğlendiriyor. Şarkıyı AKDO ve Lvbel C5 birlikte düzenlemişler. Universal Music Türkiye ile ilk el sıkıştığında Pazarlama Direktörü canım arkadaşım Berna’ya ismini tam İngilizce mi, yarı İngilizce mi, hangi şekilde telaffuz edeceğimizi ilk elden sorup emin olmak istediğimi hatırlıyorum. Neyse ki bu şarkıda bangır bangır tıpkı Amerikalı hip hop yıldızları gibi ismini de ezberletiyor: Leybıl Cbeş. Uzun zamandır Türkiye müzik vitrininde rap ve hip hop hâkimiyeti varken, Cenan Çelik imzalı video klibi de uluslararası rap kliplerinin havasını yakalamış.

MILEY ÇİÇEKLENDİRİYOR

Miley Cyrus’ın yeni şarkısı “Flowers”, 2019 yılında ayrıldığı kastan ibaret damızlık eşi Liam Hemsworth’e göndermelerle kaydedilen bir şarkı. Piyasaya çıkacak “Endless Summer Vacation” albümünün ilk müjdecisi olan şarkıda Miley, kırılan bir kalbin gerçekte öncelikle kendisini sevmesi gerektiğini, müthiş bir melodi, 80’lerin güçlü aşk şarkılarını hatırlatan bir altyapı ve kendine has viski sesiyle aktarıyor. Şarkının nakaratı dinleyeni anında yakalıyor. Söylentilere göre “Flowers” şarkısının klibinin çekildiği ev, Liam tarafından Miley ile evliyken neredeyse motel gibi kullanılmış. Amerikan magazini Liam’ın, malum eve sayısı 14’ü aşan sevgililerini götürdüğünü konuşuyor. Anlayacağınız müzik vitrininde Shakira gibi, Miley Cyrus gibi aldatan eşlerini, sevgililerini hayatlarından çıkaran ve bir de üstüne şarkı patlatan pop rock yıldızlarının şarkıları gündemde. Yaylılarla duygusu iyice güçlenen şarkıda Miley’nin sözleri biriyle mutsuz olmaktansa, kendinizi severek çok daha mutlu olabileceğinizi anlatıyor: “Kendime çiçekler alabilirim, kendimle saatlerce senin anlamadığın şeyler konuşabilirim. Kendimi dansa götürebilirim.