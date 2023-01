Müzik Vitrini

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 07:18

Country pop divası parti havasıyla dönüyor

Müzik vitrininde yeni yılın ilk güzel sürprizlerinden biri tüm zamanların en çok satan Country pop divası Shania Twain’in enerji dolu yepyeni parçası “Giddy Up” oldu. Shania Twain’ın yeni parçası, 3 Şubat’ta piyasaya çıkacak “Queen of Me” adını verdiği yeni albümünün de müjdesini veriyor. Twain, altı yıllık uzun bir aradan sonra piyasaya çıkacak yeni albümü hakkında ünlü Billboard dergisine konuşurken dinleyenlerin kendilerini iyi hissedecekleri bir albüm hazırladığına ilişkin ipuçları da vermiş. Bence Shania Twain, yeni şarkısı “Giddy Up” ile vaktinde Türkiye radyolarında da büyük ilgi gören hitlerinden biri olan “That Don’t Impress Me Much” ile saçtığı yüksek enerjiyi yeniden yakalıyor. O zamanlar Kiss FM ‘de şarkıyı en çok çalan DJ’lerden biri de bendim, itiraf ediyorum. 90’ların ortasından itibaren bir country yıldızı olarak farklı türleri buluşturan müzikleriyle pop süperstar havasını Taylor Swift’ten çok daha yıllar önce yakalayan Twain’in yeni albümünün prodüktörlüğünü İngilizlerin hit makinesi yapımcılarından David Stewart üstlenmiş. Netflix, belgesel filmi “Shania Twain: Not Just Girl” ile Twain’in pop tarihinin ikonlarından biri olduğunu yeniden hatırlatmışken kariyerinin altıncı stüdyo albümü de yakında dinleyiciyle buluşuyor. Eğlenceli şarkının flörtöz sözleri de tıpkı adı gibi baş döndürücü. Şarkının video klibine de bir ara YouTube üzerinden mutlaka göz atın. Klipte çamaşırhaneden, araba yıkamaya, restorandan, markete herkes her yerde dans ediyor. Anlayacağınız Shania Twain tam bir parti havasıyla geri dönüyor.

Dönenin Haline

Müzik vitrininde Türkiye cephesindeki hip hop hâkimiyeti ve neredeyse tutan her hip hop şarkıdaki arabesk havası ve gırtlağı pop türüne de bulaşıyor. Yeni çıkan pop şarkıların söyleyişleri artık bambaşka bir söyleyiş ve estetikli hatunlar gibi hepsi birbirine benziyor. Yeniler arasında sözleri ve bestesi Berkay Altunyay’a ait olan “Dönenin Haline” tam da son dönem şarkıların özeti gibi. Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan şarkısı öyle melez ki farklı türleri seven herkes şarkının en az bir kısmını sevebilir ama bütününü sevmeniz mümkün mü bilemem. Şarkının Kapadokya’da çekilmiş mistik bir klibi de var. Ne var ki klipte de şarkıda olduğu gibi ne yapacaklarına karar verememişler.