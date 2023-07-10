Napoleon filminden ilk fragman geldi

Yayınlanma: 10.07.2023 - 17:15

Güncelleme: 10.07.2023 - 17:15

Ridley Scott'ın merakla beklenen "Napoleon" filminden ilk tanıtım fragmanı yayımlandı. Napolyon Bonapart rolüne Joaquin Phoenix'in hayat verdiği tarihi yapım 22 Kasım 2023 tarihinde sinemalarda olacak. Yapım beyaz perde macerasının ardından Apple TV+’ta izleyicilerin karşısına çıkacak.

Filmin David Scarpa tarafından kaleme alınan senaryosu, Napolyon Bonapart'ın sıradan bir askerden Fransa İmparatorluğu'na yükselişini anlatıyor.

"YOKTAN GELDİ HER ŞEYİ FETHETTİ"

Napoleon filminin afişi geçtiğmiz günlerde paylaşılmıştı. Afişte yer alan "Yoktan geldi. Her şeyi fethetti" sloganıyla dikkat çeken yapım Napolyon’un zekasına, komutanlık ettiği savaşlara odaklanılan filmde, aynı zamanda eşi Joséphine de Beauharnais ile olan ilişkisine de değiniyor.

Filmde Josephine'e "Pieces of a Woman" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülüne aday gösterilen ve "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma - Birinci Bölüm" ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Vanessa Kirby hayat veriyor.

Ülkemizde 24 Kasım'da vizyona girecek olan filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ludivine Sagnier, Ben Miles, Tahar Rahim, Catherine Walker, Youssef Kerkour, Paul Rhys, Matthew Needham, John Hollingworth gibi isimler yer alıyor.