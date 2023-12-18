Nâzım Hikmet 122 yaşında! Komünist şair Maltepe'de anılacak

Komünist şair Nâzım Hikmet, 15 Ocak’ta 122. doğum gününde İstanbul Maltepe’de düzenlenen etkinlikle anılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:59
Nâzım Hikmet 122 yaşında! Komünist şair Maltepe'de anılacak
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Türk ve dünya edebiyatının en büyük şairlerinden Nâzım Hikmet, 15 Ocak’ta 122. doğum gününde İstanbul Maltepe’de düzenlenen etkinlikle anılacak.

Maltepe Belediyesi’nin organizasyonunda düzenlenecek gecede hem komünist şairin hayatı hem şiirleri hem de politik mücadelesi canlandırılacak.

"Nazım Hikmet Memleket Memleket Nâzım Hikmet" başlıklı gecede ünlü şairin doğum günü anmasına, sanatçılar Haluk Çetin gitarıyla, Pelin Batu ve Nilüfer Açıkalın şiirleriyle Burhan ve Gökhan Şeşen (Grup Gündoğarken) Nâzım Hikmet şarkılarıyla sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik, Maltepe Türkan Saylan Kültür Mer0kezi’nde 15 Ocak tarihinde saat 20.00’de gerçekleştirilecek. Nâzım Hikmet sevenlerin geceye büyük ilgi göstermesi bekleniyor.


Nâzım Hikmet Maltepe Maltepe Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi

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