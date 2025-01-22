Nâzım Hikmet'in 'Vasiyet'indeki çınar için İnebolu iddiası

Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:13

Güncelleme: 22.01.2025 - 17:16

Eğitimci ve yazar Mehmet Saydur, 62 yıl önce aramızdan ayrılan komünist şair Nâzım Hikmet'in İnebolu'ya bağlı Beldeğirmeni köyündeki tarihi çınarın altında gömülmek istediğini öne sürdü.

Yeni İnebolu gazetesinin aktardığına göre, İnebolu Kültür ve Sanat Derneği’nin düzenlediği “Nâzım Hikmet İnebolu’da Şiir Ödülü” programına katılan Saydur, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Şöyle ki, kendisi yazıyor, şiir değil Nazım’ın düz yazılarından birisi: "İnebolu gördüğüm ilk Anadolu kasabası. Anadolu köylü kadınını da ilkönce burada gördüm. Pazar yerinde gördüm onu. Sırtındaki odun yükünü indirmeden çömelmişti duvarın dibine. Kabuğundan çıkmış kocaman iki kaplumbağaya benzeyen ayaklarını gördüm. Ellerini gördüm: Odun yükünün urganını tutan mübarek elleri baltanın sapındaymışlar gibi öfkeli, beşik sallıyorlarmış gibi sabırlı ve şefkatliydiler. Unutamayacağı ilk bilinçlenmesine neden olan anılarından birisi” dedi.

"ANADOLU'DA BİR ÇINAR, İNEBOLU'DA'

Nâzım Hikmet'in İnebolu’da geçirdiği 25 gün boyunca çevre gezileri de yaptığını belirten Baydur sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir gün Geriş Tepesi'nden Patriyos'un üzerinden Vala ile gidiyorlar, Beldeğirmeni’ne iniyorlar. Beldeğirmeni’nde askerliğini Bahriye olarak yapan seçkin ailelerinden birisine mensup 35-40 yaşlarında delikanlısı var. Kendisi de Bahriyeli olduğu için Nâzım, kaynaşıyorlar orada. O bildiğiniz meşhur çınarın dibine yatıyor Nâzım. 'Eğer' diyor 'Şu kış olmasa ben bu çınarın kovuğunda sabahlardım'. Yattığı yerden çınarın dallarına bakıyor. Şimdi hala 900 yaşına merdiven dayamış duruyor çınar. O çınarı öylesine inceliyor ki, bu çınarın kovuğunda yatardım diyor. Şimdi buradan bir şiirine atlayalım, Vasiyet şiirine. 'Anadolu’ya bir köy mezarlığına gömün beni' diyor ya. 'Başında da bir çınar varsa, taş maş da istemez hani'. Şimdi Anadolu’da bir çınar, nerede bu? Anadolu’da çınar algısı olarak başka yer yok Nazım’ın. Vasiyet şiirinin son dizesindeki o çınar, başında istediği çınar, Beldeğirmeni’ndeki çınardan başkası olamaz. Zaten etkilendiği de apaçık belli. Bunları yazan merhum Nazmi Eğdirici’yi de saygı ile analım. Gerçekten küçük bir kitapçık ama İnebolu’da Nâzım’ın geçen günleri için çok güzel belgeler oluşturmuş. Buradan sonra güzel bir şiir bırakarak Nâzım Ankara’ya gidiyor. Şöyle bakınca biz çok zenginiz İnebolu olarak, Kastamonu olarak. Pek çokları geçmiş ama dünya şairi koskoca Nâzım’ın buradan geçmesi de klasik bir geçme değil, bindi indi gitti değil. 25 gün içinde neler yapmış. Gençler Mahfili'ndeki defter keşke kaybolmasaydı. Evet zenginiz, Nâzım gibi bir şairimiz buralarda kaynaşmış, buralardan geçmiş.”