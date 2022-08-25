"Nemrut Dağı Kommagene Bienali" sanatseverleri bekliyor
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, Kahta Kaymakamlığı tarafından ilk defa düzenlenen Kommagene Bienali'ne ev sahipliği yapıyor.
23 ülkeden 53 sanatçının katılımıyla düzenlenen "Nemrut Dağı Kommagene Bienali"nin açılış teması "Hayali Bir Uygarlık" olarak belirlendi. Nemrut Tümülüsü olmak üzere, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia, Kahta Kalesi, ve Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı sonrası oluşan beş adada sanat eserlerinin sergilendiği bienal, 20 Ekim'e kadar devam edecek.
Çeşitli atölyeler, söyleşiler, konserler ve sergilerin yer aldığı bienalin küratörlüğünü Nihat Özdal üstleniyor.
Bienale katılan sanatçılar arasında Güney Kore'den Yongduk Yi, Norveç'ten Hakon Erichsen, İspanya'dan Marisa Maeste, İtalya'dan Cristiano Carotti, Türkiye'den Ebru Ceylan, Varol Topaç, İsmet Doğan, Dilan Köse ve Doğukan Çiğdem yer alıyor.
Bienal kapsamında ayrıca 27 Ağustos'ta düzenlenecek "Doğu Batı Buluşması" başlıklı konserde, halk müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe, senfoni orkestrasıyla beraber Cendere Köprüsü yanında sahne alacak.
Bienal ile ilgili bilgilere "www.kommagenebienal.com" adresinden ulaşılabilir.
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