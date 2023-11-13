Netflix, Noah Baumbach'ın yöneteceği yeni filmde Brad Pitt ve Adam Sandler'ı bir araya getiriyor!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 00:00

Noah Baumbach'ın yeni filmi için Netflix, Brad Pitt ve Adam Sandler'ın başrollerini paylaşacağı bir projeyi üstlenmeyi planlıyor. Netflix'in patronu Scott Stuber, Baumbach'ın bu projesini "yetişkinler hakkında komik ve duygusal bir reşit olma hikayesi" olarak tanımladı.

Stuber, Baumbach'ın elinde "Jerry Maguire-vari mükemmel bir film" olduğunu ifade etti ve projede "iki büyük film yıldızının bir araya gelmeye başladığı gerçekten harika bir yaşamı onaylayan bir film" olduğunu belirtti. Ancak, hangi film yıldızlarının projede yer alacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı.

Noah Baumbach'ın önceki filmleri, özellikle "Evlilik Hikayesi" ve "The Meyerowitz Stories" eleştirmenlerden ve izleyicilerden olumlu eleştiriler almıştı. Bu nedenle, Baumbach'ın yöneteceği ve Pitt ile Sandler'ın başrollerini paylaşacağı yeni film, sinema dünyasında merakla beklenen bir yapıt olabilir.