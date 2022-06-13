Squid Game'in yeni sezonu ne zaman? Squid Game'in ikinci sezonu geldi mi?

13 Haziran 2022 Pazartesi, 13:46

Netflix, Squid Game dizisinin ikinci sezonunun yakında yayımlanacağını açıkladı. Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Yepyeni bir sezona hazır olun" ifadesi yer aldı.

SQUID GAME İKİNCİ SEZON NE ZAMAN?

Çevrim içi yayın platformu Netflix, yayımlandıktan kısa bir süre sonra etkisi tüm dünyaya yayılan Güney Kore dizisi Squid Game'in ikinci sezonunun yakında geleceğini açıkladı. Twitter üzerinden Squid Game'in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı Hwang Dong-hyuk imzasıyla bir duyuru paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Squid Game'in ilk sezonunu hayata geçirmek tam 12 yıl sürdü. Ancak 'Squid Game' sadece 12 günde tüm zamanların en popüler Netflix dizisi olmayı başardı. 'Squid Game'in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.

Yakında, Gi-hun geri dönüyor. Gemi Aslanı da öyle. 2. sezona hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın. Ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız.

Yepyeni bir sezonda buluşmak üzere!"

Hwang Dong-hyuk, Squid Game'in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı

SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

Squid Game, dijital yayın platformu Netflix’in orijinal yapımıdır ve Güney Kore yapımı dizi hayatta kalma mücadelesi üzerine drama tarzında bir projedir.

Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

SQUİD GAME’İN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR, KARAKTERLERİ KİMLER?

* Park Hae-soo - Cho Sang-woo

* Lee Jung-jae - Seong Gi-hun

* HoYeon Jung - Kang Sae-byeok

* Oh Yeong-su Oh Il-nam

* Anupam Tripathi, Abdul Ali

* Heo Sung-tae Jang Deok-su

* Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo