Netflix'in oyuncu seçimi büyük bir hata olarak nitelendirildi...

Yayınlanma: 13.12.2023 - 22:33

Güncelleme: 13.12.2023 - 22:33

Denzel Washington'ın antik Kartacalı general Hannibal'ı canlandıracağı bir Netflix filmi, Hannibal'ın doğum yeri olan Tunus'ta ırk tartışmalarını alevlendirdi. Netflix'in benzer bir temsil tartışması yaşadığı Mısır'daki Kleopatra belgeseli sonrasında, Tunus'ta Washington'ın seçilmesi bazı gazetelerde "tarihi bir hata" olarak nitelendirildi ve sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Tunuslu gazete La Presse, oyuncu seçiminin tarihi bir hata olduğunu belirten bir makale yayımladı. Bir dilekçede Netflix'e, sözde belgeseli iptal etmesi çağrısında bulunuldu ve Kültür Bakanlığı'na "tarihimizi çalma girişimine karşı harekete geçme" çağrısı yapıldı.

NETFLIX VE WASHINGTON'DAN YORUM YOK

Netflix ve Denzel Washington, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.