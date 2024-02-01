Teoman, Halit Ergenç'in başrol olduğu Netflix dizisine konuk oluyor

Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:25

Güncelleme: 01.02.2024 - 10:25

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculukla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'in başrolde yer aldığı Netflix’in "Adsız Aşıklar" dizisinde Teoman konuk oyuncu olarak yer alacak.

Dizinin her bölümünde farklı bir aşk hikayesini ele alan formatıyla dikkat çeken yapının başrolünde Halit Ergenç, aşk doktoru Cem karakterini canlandırıyor. Dizinin senaryosunu Başar Başaran yazarken, yönetmen koltuğunda Umur Turagay bulunuyor.

Teoman, dizinin kadrosuna dahil olarak müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk yeteneğini de sergileyecek. Cansel Elçin, Sedef Avcı, Seda Akman, Yetkin Dikinciler, Rıza Kocaoğlu gibi deneyimli isimlerin de yer aldığı dizide Teoman, ödüllü oyuncu Cemre Ebuzziya ile birlikte kamera karşısına geçecek.

23 Ocak'ta sete çıkan Halit Ergenç’in başrolünde olduğu "Adsız Aşıklar" dizisi, romantik ve duygusal hikayeleriyle izleyicilere farklı aşk perspektifleri sunmayı amaçlıyor. Teoman’ın konuk oyuncu olarak katılacağı bölüm ise büyük bir merakla bekleniyor.