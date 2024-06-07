Netflix'ten yeni 'Hotel Transylvania' dizisi geliyor

Yayınlanma: 07.06.2024 - 18:05

Güncelleme: 07.06.2024 - 18:06

Drakula ve Mavis, Netflix'in duyurusuyla birlikte yeniden gündemde. Ünlü film serisi "Hotel Transylvania"nın spin-off animasyon dizisi "Hotel Transylvania" izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Duyuru, dizinin başlığı ve ilk bakış görüntüsüyle birlikte yapıldı. Ancak, olay örgüsü ve seslendirme kadrosu hakkında henüz ayrıntılar paylaşılmadı.

İlk bakış görüntüsünde, Drakula ve kızı Mavis gökyüzünde süzülürken ve yeni iş girişimlerine bakarken görülüyor. Drakula'nın pelerini rüzgarda dalgalanırken, kızının ilk motel mülkü için gururlu bir baba gibi poz veriyor.

Otelin ön cephesi, mor, sarı, pembe ve mavi vitraylarla kaplı olup, yan tarafta neon tabelasıyla "Hotel Transylvania" yazıyor. Tabelanın altında "Yakında Netflix'te Açılıyor" yazısı bulunuyor. Konuklar, mozaik çini deseniyle çevrili bir çeşme tarafından karşılanıyor.

"Hotel Transylvania" serisi, 2012'de ilk filmiyle büyük bir başarı yakalamış ve dünya çapında 358 milyon dolardan fazla hasılat elde etmişti. Bu başarı, iki devam filmiyle taçlandırıldı ve en son "Hotel Transylvania: Transformania" 2022'de Prime Video'da yayımlandı.