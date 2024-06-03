Alperen Duymaz ve Engin Öztürk'ün başrollerini paylaştığı dizinin seti durdu!

Yayınlanma: 03.06.2024 - 15:30

Güncelleme: 03.06.2024 - 15:30

"Aşkın Pusulası" dizisi Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi’yi başrollerde buluşturmuştu. Başta yurt dışı için çekildiği açıklanan Alim Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Burcu Akbaş oturuyordu. 6 bölümü çekilen, 7. Bölümü ise tamamlanamayan dizinin çekimleri 3 hafta önce durdu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Alperen Duymaz (Cihan), Engin Öztürk (Sarp), Büşra Develi (Elmas), Ali Sürmeli (İzzet), Levent Ülgen (Kirve), İdil Fırat (Aynur), Ayten Soykök (Sema), Gamze Topuz (Banu) ve Duygu Arda’nın (Hülya) rol aldığı dizinin sete ne zaman çıkacağı henüz belli değil.

Geçici bir ödeme güçlüğü yaşadığı öğrenilen yapım şirketinden haber bekleyen çalışanlar, içeride 3 haftalık alacaklarının olduğunu ifade etti.

