Gişede hayal kırıklığı: Jenna Ortega'nın yeni filmi beklentileri karşılayamadı...

Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:26

Güncelleme: 30.01.2024 - 17:26

Jenna Ortega'nın başrolünü oynadığı "Miller's Girl" adlı yeni dram filmi, gişede düşük bir performans sergiledi. Film, öğrencisi Cairo Sweet rolündeki Ortega'nın öğretmeni Jonathan Miller ile karmaşık bir ilişki yaşamasını konu alıyor. Film, Rotten Tomatoes'da 39 eleştiri üzerinden %33'lük bir puan elde etti. 2022 yapımı "Finestkind" filmi ile karşılaştırıldığında, "Miller's Girl" Ortega'nın kariyerindeki en düşük ikinci eleştirel puanı elde etti.

Film, 350 salonda gösterime girdi ve açılış hafta sonu tahmini olarak 321.000 dolar elde etmesi bekleniyor. Bu, Jenna Ortega'nın film kariyerindeki en düşük açılış hafta sonu rakamıdır. Film aynı zamanda ekran başına düşen ortalama ile de düşük bir performans sergiledi. 917 dolarlık bir ekran başına ortalama ile "Miller's Girl", Jenna Ortega'nın film kariyerindeki en düşük ikinci ortalama elde etti.

Bu zayıf gişe performansının, filmdeki yaş farkı hikayesi ve eleştirel tepkiler gibi birçok faktörle ilişkilendirilebileceği belirtiliyor. Ancak bu durum, Jenna Ortega'nın kariyerine zarar verme potansiyeline sahip bir durumu yansıtmıyor. Ortega, gelecekteki projeleri arasında Tim Burton'ın "Beetlejuice 2" filminde Lydia'nın kızı Astrid Deetz'i canlandırmak da bulunuyor. Ayrıca, Netflix dizisi "Wednesday"in 2. sezonunda başrolü tekrar canlandıracak. Bu projeler, Ortega'nın kariyerine olumlu bir etki yapabilir.