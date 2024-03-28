Nevra Serezli, İsmail Dümbüllü Ödülü’nü aldı

Yayınlanma: 28.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.03.2024 - 04:00

MSM’de yapılan törene gazetemizin yazarı Müjdat Gezen, MSM öğretmenleri ile öğrencileri, senarist ve yazar Kandemir Konduk, tiyatro sanatçıları Nedim Saban ve İlker Ayrık katıldı. Törenin açılışında, ulusal ve uluslararası tiyatro bildirilerini kaleme alan Jon Fosse ile Tamer Levent’in bildirileri okundu.

"GURUR DUYUYORUM"

Bildiriler okunduktan sonra, Serezli’ye İsmail Dümbüllü Ödülü’nü Müjdat Gezen verdi. Gezen yaptığı konuşmada, “Bugün Dünya Tiyatro Günü. Yanlış söylüyorlar bazıları, Tiyatrolar Günü değil. Tiyatrolar derseniz oyunun oynandığı binayı, sahneyi kutlarsınız. Halbuki kutladığımız tiyatronun ta kendisidir. O yüzden, tüm oyuncuların, yazarların, dekorcuların, ışıkçıların, sesçilerin ve en çok seyircinin günü kutlu olsun. Seyirci olmadan tiyatro olmuyor” dedi. Gezen, Nevra ve Metin Serezli için “Onlar benim aile dostlarım, hatıralarım. Çünkü Metin Serezli, Türk tiyatrosuna en çok emek veren insanlardan biriydi. İlk ödülü 1980 yılında Münir Özkul’a vermiştim, şimdi de Nevra Serezli’ye vermekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

"ACABA BENİM DE OLUR MU"

Nevra Serezli, İsmail Dümbüllü Ödülü’nün 1995-1996 yılında sahibi olan eşi Metin Serezli’nin de aldığını ve çok mutlu olduğunu belirterek “Kütüphanemizde 30 yıldır durur. Ve kütüphaneye her baktığımda derdim ki ‘Benim de acaba İsmail Dümbüllü Ödülüm olabilir mi’ diye sorardım. Ama oldu. O göremedi ama şimdi iki ödül de yanyana duracak” diye konuştu.



