New York Metropolitan Operası, Rus soprano Anna Netrebko'nun görevine son verdi
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat sonrası, yaptırım kararları kültür sanata sıçramaya devam ediyor. Son olarak, aavaşın son bulmasını talep eden dünyaca ünlü Rus soprano Anna Netrebko, doğrudan Putin’i kınamadığı için New York Metropolitan Operası’ndaki görevlerinden alındı. Netrebko’nun görevi, Ukraynalı sanatçı Liudmyla Monastyrska’ya verildi.
Ukrayna'ya 24 Şubat sabahı Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon, 12. gününde de devam ediyor. Savaş sürerken; birçok ülke ve büyük şirket, tavırlarını koyabilmek adına Rusya ve Rus toplumuna yönelik yaptırımlara başladı. Söz konusu yaptırımlar, bu süreçte kültür sanata da sıçradı.
Özellikle Münih Filarmoni Orkestrası’nın birinci şefi Valery Gergiev, Rusya-Ukrayna savaşını ve Putin’i kınamadığı gerekçesiyle görevden alması tepkiyle karşılanmıştı. 68 yaşındaki dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev’e, Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter tarafından Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatını kınaması için 24 saat süre tanınmıştı. Sanatçının 'bu çağrıyı yanıtsız bırakması' üzerine işine son verilmişti.
Benzer bir karar da New York Metropolitan Operası'ndan geldi.
'PUTİN'İ AÇIKÇA KINAMADI'
Putin'i açıkça kınama talebini yerine getirmeyen ünlü soprano Anna Netrebko, New York Metropolitan Operası'nın kadrosundan çıkarıldı.
Daha önce savaşı kınadığını belirten sopranonun, Putin'e yönelik sempatisini çeşitli kereler dile getirmesinin kararda etkili olduğu öne sürüldü. Netrebko ayrıca 2014'te Ukrayna'nın bağımsızlık talep eden kenti Donetsk'in opera binası için 1 milyon Ruble bağışlamış ve şehirdeki ayrılıkçıların bayrağıyla fotoğraf çektirmişti.
Yıllardır sahne aldığı Metropolitan Operası ise sanatçının yerine Ukraynalı soprano Liudmyla Monastyrska'nın kadroya alınacağını açıkladı.
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