Nicole Kidman, Amber Heard ve Jason Momoa... Aquaman Serisi devam ediyor!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 16:51

Güncelleme: 11.09.2023 - 16:51

Warner Bros. Pictures, heyecanla beklenen devam filmi "Aquaman and the Lost Kingdom"dan ilk tanıtımı paylaştı. Yayımlanan 30 saniyelik tanıtım, filmin ilk fragmanının yaklaşan perşembe günü çevrimiçi olarak yayımlanacağını duyurdu.

Jason Momoa'nın Aquaman/Arthur Curry karakterine geri döndüğü bu devam filminde, Atlantis Kralı olarak görev yaparken aynı zamanda yeni bir baba rolünü dengelemeye çalışacak. James Wan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Aquaman and the Lost Kingdom"da; Patrick Wilson (Orm), Amber Heard (Mera), Nicole Kidman (Atlanna), Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta) ve Dolph Lundgren (King Nereus) gibi tanıdık yüzler de geri dönüş yapacak.

Filmin özetine göre, Aquaman'i ilk seferinde mağlup edemeyen Black Manta, hala babasının ölümünün intikamını almak isteyerek Aquaman'i sonsuza kadar alt etmek için her şeyi yapmaya kararlı. Ancak bu sefer, Black Manta, efsanevi Kara Üç Dişli Mızrak'ın gücünü kullanarak daha tehlikeli ve güçlü.

Aquaman, beklenmedik bir ittifak kurmak için hapisteki kardeşi ve eski Atlantis Kralı Orm'a başvurmak zorunda kalır. Krallıklarını korumak ve dünyayı felaketten kurtarmak için farklılıklarını bir kenara bırakmaları gerekecektir.

BİR DÖNEMİN KAPILARI KAPANIYOR...

"Aquaman and the Lost Kingdom", DC Genişletilmiş Evreni'nin son filmi olarak 22 Aralık'ta vizyona girecek ve bu dönemi kapatmanın yanı sıra izleyicilere büyüleyici bir deniz macerası sunacak. DC Evreni ise James Gunn ve Peter Safran'ın vizyonuna doğru ilerlemeye devam edecek, 2025'te çıkması planlanan "Superman: Legacy" ile başlayacak.