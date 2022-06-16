Nilüfer Müzik Festivali için geri sayım başladı

16 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Müziğin önemli isimlerini konuk etmeye hazırlanan Nilüfer Belediyesi’nin “Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali programının bir kısmı dün akşam Beyoğlu Madam Niça’nın ev sahipliğinde düzenlenen basın lansmanında duyuruldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, etkinlikte yaptığı konuşmada festival sahnesinde yer alacak ilk isimleri açıkladı ve festivalin detaylarını paylaştı. Konuşmanın ardından sahneye çıkan Yüksek Sadakat ve Sena Şener mini bir konser verdiler.

“Sanat alanındaki çalışmalarımızı özgür düşünen, yeni bakış açılarını kendi içine alan ve alternatif üretimlere yer vermeye çalışan bir hat üzerinde sürdürüyoruz” diyen Erdem, “Bugün müziğin iyileştirici gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Müziğin bile engellendiği, konserlerin iptal edildiği bir zamanda, biz doğanın içinde el ele verip müzikle arınmak, iyileşmek ve yeniden bir arada olmanın tadını çıkarmak için yola çıktık” diyor. Ayrıca, “Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen gençleri buluşturan festival, katılımcılarına sadece eğlence vaat etmekle kalmıyor, Nilüfer’de bu yılı “İklim Yılı” ilan ettiğimiz için festival kapsamında iklim krizi konusunda farkındalık yaratacak detayları da görmek mümkün olacak” diyor.

Önümüzdeki günlerde festivalde yer alacak isimlerin tamamı açıklanacak. Balat Atatürk Ormanı’nda 2-3-4 Eylül’de düzenlenecek festivalde açıklanan ilk isimler: Mor ve Ötesi, Ceza, The Blaze, Melike Şahin, Köfn, Şena Şener, Ozbi, Jakuzi, No Land...

Daha basın lansmanı bitmeden satışa sunulan biletlerin tükenmek üzere olduğu bilgisi ise herkesi mutlu etti.

200 bin metrekarelik dev festival alanında, müzikseverleri Bursa’da buluşturacak festival alanına katılımcılar ücretsiz servislerle gidilebilecek.

Hazırlanan kamp alanında isteyenlerin, çadır kurup konaklayabileceği Nilüfer Müzik Festivali’ne girişler 2 Eylül Cuma günü başlayacak. Kamp alanında gece, stant -up gösterileriyle devam edecek.