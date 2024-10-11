Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Yayınlanma: 11.10.2024 - 12:12

Güncelleme: 11.10.2024 - 12:24

2024 Nobel Barış Ödülü, "nükleer silahlardan arındırılması" alanındaki çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo'ya verildi

Hidankyo, Japonya'da Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombalardan kurtulanlar tarafından kurulan, nükleer silahsızlanma çalışmalarıyla öne çıkan bir kuruluş.

NIHON HIDANKYO NEDİR?

Nihon Hidankyo, Japonya'da atom bombası mağdurlarının haklarını savunan ve nükleer silahsızlanmayı destekleyen bir örgüttür. Tam adıyla "Nihon Hidankyo" (Japon Atom Bombası ve Hidrojen Bombası Mağdurları Derneği), 1956 yılında kurulmuştur ve Hiroşima ile Nagasaki'de yaşanan nükleer saldırılardan sağ kurtulan hibakuşalar (atom bombası mağdurları) tarafından desteklenmektedir.

Nihon Hidankyo'nun amacı, hibakuşaların yaşadığı sağlık ve sosyal sorunları gündeme getirmek, onlara destek olmak ve nükleer silahların yasaklanması için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütmektir. Örgüt, nükleer silahsızlanma hareketlerinin öncüsü olarak kabul edilir ve dünya genelinde bu amaca yönelik kampanyalar düzenler. Ayrıca, mağdurların tedavi, tazminat ve sosyal haklar gibi konularda taleplerini dile getirir ve Japon hükümetinden bu konuda destek talep eder.