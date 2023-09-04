Oda müziğinin efsaneleri üçüncü kez İstanbullularla buluşuyor

Yayınlanma: 04.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.09.2023 - 04:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı’nın destekleriyle 1 Eylül’de başlayan festival 18 Eylül’e kadar Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun yanı sıra bu yıl ilk defa 7 Eylül’de Müze Gazhane ve 10 Eylül’de Metrohan Taksim olmak üzere iki yeni mekânda daha düzenleniyor. Festival bu yıl da ustalık sınıfları, söyleşiler ve özel etkinlikler ile dinleyicilere zengin bir program sunuyor.

‘ÖZEL KONSER’

III. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali programının detaylarını ve programdan öne çıkan etkinlikleri Nil Kocamangil’den dinledik. “Yıllar süratle geçti ve İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali üç yaşına girdi” diyen Kocamangil, “Festivalde ödüllere doymayan Fransız nefesli beşli Ensemble Ouranos (Türkiye’de ilk kez) ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atmış perküsyon sanatçısı Emil Kuyumcuyan; dünyaca ünlü Yunan sanatçılar Noe Inui, Vassilis Varvaresos ve ben Nil Kocamangil; son olarak günümüzde dünyanın en meşhur yaylı dörtlülerinden biri olan efsanevi Belcea Quartet sanatseverlerle buluşacak. Birçok eserin Türkiye’deki ilk seslendirilişine şahit olacağımız bu programda, ayrıca perküsyon sanatçısı Emil Kuyumcuyan’ın kendi eseri ‘Istanbul the Roots’u seslendireceği festival özel konserimiz olacak” diye konuştu.

ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER

Kocamangil “Bu yılın en yeni etkinliği, açık bir radyo programı tadında geçecek olan ‘OFF-THE-RECORD’ adlı serimiz. İki kez gerçekleşecek olan bu serinin ilkinde viyolonsel sanatçısı aynı zamanda benim de idolüm olan Gary Hoffman, ikincisinde ise kemancı Noe Inui, piyanist Vassilis Varvaresos ve ben; çok değerli moderatörümüz sayın Feyzi Erçin’in sorularını yanıtlayacağız. Klasik müzik sanatçılarının başka hangi müzikleri dinlediklerini öğrenmek, onların bilmediğimiz dünyalarını keşfetmek için düzenlediğimiz, aynı zamanda interaktif olacak bu seri 6 ve 13 Eylül tarihlerinde ücretsiz olarak Metrohan’da gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

‘ÖĞRENCİLER İÇİN HEYECANLIYIZ’

İBB Kültür Dairesi Başkanı Volkan Aslan festivalle ilgili şöyle konuştu: “Festivalde yıldız isimleri ve efsanevi oda müziği gruplarını ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl ilk defa İstanbul’a yeniden kazandırılan, tarihi mekânlarımızdan Müze Gazhane ve Metrohan’da da performansların gerçekleşeceği festivalde bir diğer heyecanımız da klasik müzik öğrencileri için düzenlenecek özel eğitim programlarının olması...”

Festivalle ilgili programa ve detaylara İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.