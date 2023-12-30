‘Oktay Akbal için yaşamak yazmaktı’

Yayınlanma: 30.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.12.2023 - 03:16

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde TYS önceki başkanı Mustafa Köz moderatörlüğündeki anmada, TYS Başkanı Adnan Özyalçıner, Adil İzci ve Mehmet Zaman Saçlıoğlu Türk edebiyatı, gazeteciliği ve dergiciliğin usta ismini anılarını da paylaşarak kitaplarıyla, köşe yazılarıyla konuştular.

Öykü, roman, deneme, fıkra, anı, günlük, gezi, röportaj türlerinde yapıtlar veren gazeteci, yazar Oktay Akbal’ın 1940 kuşağının en değerli kalemlerinden biri olduğunu ifade ettiler. “Yazmak, yaşamak!” diyen Oktay Akbal için türün değil, yazmanın önemli olduğunu dile getirdiler.

KİTAP ARMAĞAN EDİLDİ

TYS aralarında yakın dostu Behçet Necatigil’in kızı Ayşe Sarısayın, Yusuf Çotuksöken’in de olduğu katılımcılara ölümünün hemen ardından yayımladığı bülteni sundu. Ayrıca Nisan 2016’da Ayla Akbal ile Mustafa Köz’ün derlediği, Cumhuriyet Kitapları’ndan Ağustos 2022’de çıkan “Bir Düş Terzisi” Oktay Akbal Kitabı armağan edildi.



