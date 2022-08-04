Okur bekleyenler ve sıra bekleyenler

04 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Burhaniye Kitap Fuarı Onur Yazarı ödülü Başkan Ali Kemal Deveciler tarafından Yaşar Seyman’a verildi. Törende Yaşar Seyman’ı anlatan bir belgesel gösterildi. Seyman ise ödülünü alırken sendikacılık günlerini ve kadın hakları konusundaki çalışmalarını ve yazarlığa nasıl başladığını anlattı. Benazir Butto kitabının da önemine değinen Yaşar Seyman yazmanın da önemini vurguladı. Fuarda Araştırmacı Gazetecilik ödülü de Murat Ağırel’e verildi. Böylece son bulan Burhaniye Kitap Fuarı’nda neler oldu, yazmak ve okura ulaşmak neden önemli? Fuarda ünlü yazarlar da vardı, okurlarının önünde kuyruk olup sıra beklediği, kendi kitaplarını bastırıp katılmış, okur bekleyen yazarlar da.

KENDİ YAZAR KENDİ BASAR

Onlar biraz buruk biraz heyecanlı, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit gibi ünlü yazarlara kitap imzalatan kalabalığa bakıyorlar. Bekir Fehmi Doğan elli yıldır aralıksız Cumhuriyet gazetesi okuyormuş. Yine koltuğunun altındaydı gazete, elinde ise şiir kitabı, “Günce Şiirler”. İki genç kadın yazar: Lidya Nasman “Ruhsal Saat Tamircisi”, Deniz Canan. Hepsi okur bekliyor, hepsi tanınmak istiyor. Bu umut yüklü bekleyenlerin yanından geçerken bir televizyon programcısı ünlü yazara ulaşmaya çalışanlara bakıyor. O güzel insanlara, şiir kitabını yayımlatmak için cebindeki son kuruşu verenlere selam olsun.

CUMHURIYET YAZARLARI

Burhaniye Kitap Fuarı’nda Cumhuriyet yazarları da yer aldı: Ataol Behramoğlu, Öner Yağcı gibi, Saygı Öztürk, Sinan Meydan, Ayşe Sucu gibi diğerleri, Atilla Dorsay ve eşinin durmadan kitap yazmasına ben de yazıyorum diye karşılık veren Leman Dorsay gibi. Sinan Karahan, yazarlarla sohbetler yaptı. CHP’li Belediye Başkanı Ali Kenan Deveciler de Burhaniye’yi bir kültür başkenti haline getirme isteğini dile getirdi. Atilla Dorsay da eski bir rehber olarak gezdiği “Bizim Köy Etnografya Galerisi’nin gezdiği en güzel müzelerden biri olduğunu yazdı!