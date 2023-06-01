'Ölümlü Dünya 2' filminin çekimleri başladı
İlk filmi 11 hafta vizyonda kalarak 585 bin 145 seyirciye ulaşan Ali Atay imzalı Ölümlü Dünya'nın devam filmi bugün çekilmeye başlayacak.
Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı 'Ölümlü Dünya'nın devam filminin çekimleri bugün başlıyor. Yoğun istek üzerine hazırlanan devam filminin okuma provası seçim sonrası yapılmıştı.
Taff Pictures imzalı Mermer ailesinin yeni macerasını anlatan film Disney Plus'ta yayınlanacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yazdığı filmde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Giray Altınok ve Güneş Hayat rol alacak.
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