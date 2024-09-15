Oluz Höyük'teki kazılarda 18 yılda 6 uygarlığa ait 2 binden fazla eser bulundu

Yayınlanma: 15.09.2024 - 12:38

Güncelleme: 15.09.2024 - 12:38

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez sorumluğunda bu yıl 9 Ağustos'ta başlayan kazıların ekim ayı sonuna kadar sürmesi planlanıyor.

Beş üniversiteden 15 akademisyen ile 15 teknik personelin görev aldığı kazılarda bugüne kadar pek çok çanak, çömlek, takı ve heykel gibi eserlere ulaşıldı.

Prof. Dr. Dönmez, Oluz Höyük'te 18 yıldır kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Oluz Höyük'te bu yıl da kazıları sürdürdüklerini belirten Dönmez, 2007 yılında başlatılan çalışmaların günümüzde olgun kazı seviyesine ulaştığını vurguladı.

Artık tabakalaşmayı çok iyi anlayabildiklerine dikkati çeken Dönmez, 18 yıllık süreçte Amasya'nın tarihini somutlaştırmaya başladıklarını dile getirdi.

Milattan önce 4 bin 500 yılında Kalkolitik Dönem'de (Bakır çağı) başlayan Amasya'nın tarihsel sürecinin erken Türk tarihine kadar Oluz Höyük'te çok rahat izlenebildiğini aktaran Dönmez, "Yerleşim, Helenistik Dönem'de bitiyor. Milattan önce 47'de meşhur Zela Savaşı ile Roma komutanı Jül Sezar'ın 'Geldim, gördüm, yendim' dediği savaşla burada Mithritadis'in askeri varlığı da bitiyor ve Oluz Höyük terk ediliyor" ifadesini kullandı.

BÖLGEDEKi KAZILARIN UZUN YILLAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Bin yıl sonra Oluz Höyük'e gelen göçebe Türklerin burada mezarlık oluşturduğunu anlatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Günümüzden 6 bin 500 yıl öncesine kadar Oluz Höyük'ü ve Amasya'nın tarihini çok rahat şekilde götürebiliyoruz. Oluz Höyük'te, Kalkolitik'ten başlayarak Erken Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri, Hitit, Frig, Pers, Med, Helenistik dönemleri ile Anadolu'ya ilk gelen Türk toplulukları gibi ana uygarlıkları çok rahat şekilde izleyebiliyoruz. Hepsini kazamadık çünkü çok büyük bir yerleşme. Belli dönemleri daha ulaşılabilir ve daha anıtsal mimari veriyordu. Örneğin Frig dönemi. Daha sonra Med dönemi, Pers dönemi ve erken Türk mezarları. Çalışmalarımızda bu dönemlere ağırlık verdik. Bizim projemiz burada uzun, 50 yıllık, belki sonrasında bir 50 yıllık daha proje olacak. 18 yıllık süreçte 2 binin üzerinde Amasya Müzesi'ne envanterlik eser teslim ettik. Bunların bir kısmı teşhirde, bunlarla ilgili yayın çalışmalarını da yaptık."