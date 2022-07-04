Onlar Gogol Bordello

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Gitarında Türk Bayrağı taşıyan güzel grup. Deli miyiz? Sanırım. Sizde müziksiz yapamıyorsanız başka ama gerçek Rock’n Coke’dan iseniz durum biraz daha farklı. 2 Temmuz Cumartesi gecesi, İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta yakılan ateşi görmeli değil aynı zamanda dinleyebilmeliydiniz. Kanı kaynatan efsane grup, tüm performansı ile Solidaritine turnesi kapsamında İstanbul seyircisine “Merhaba” dedi.

Müzik grubunun adını, etkilendikleri Rus Yazar, Nikolay Vasileviç Gogol’den alan efsane grup, 2 Temmuz gecesi, KüçükÇiftlik Park’ta, İstanbul’lulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Sıkı güvenlik önlemleri arasında önce sahne alan, Flört grubu, 20 yıldır sahnede olmalarının ve esprili gündemleri ile sahnede yer alırken her zaman ki gibi coşturdu. KüçükÇiftlik Park’ta kapılar, saat 18.00 itibarıyla açılmış olsa da kalabalık etkindi. Özellikle gençlerin ağırlıklı olduğu konserde, saatler 21.30 olduğunda kıyamet koptu. Açık alanda yer yer arkaya yerleştirilmiş bölmeler ile konser muazzam başladı. 1999 yılında ABD’de kurulmasına rağmen başkaldırının müzikte temsili Gogol Bordello, roman punk tarzı ile herkesi istisnasız büyüledi. Fırtına gibiydiler, seyirciler ile tam bir kasırga oluştu. Daha önce aynı sahnede Goran Bregoviç’i, BabaZula ve Ahırkapı Roman Orkestrası ile baharı kucaklayan izleyiciler, bu kez sınırsızdı. Yumruk havada logoları ile ayrıca sarı - lacivert bir şölendi adeta.

Gogol Bordello, bir ara tamamen coşmuş seyirciye, İstanbul’da bu şov için kendi etraflarında daire olmalarını söyledi. Baktı ki yer dar, herkes ama özellikle önlerde hareket edilemiyor bu sefer sahnede yere uzanan Ukrayna doğumlu solist, aynı zamanda aktör olan Eugene Hütz, uyku moduna geçti. Daha sonra “Günaydın, Türkiye!” dedi. Herkesin aynı anda zıplamaya başladığı an kadar, aynı anda tempo, alkış ve şarkıların hep birlikte ahenk içinde söylenebilmesi, muazzam ve eşsiz bir güzellikti.

Sonuçta hepimiz Gogol’un paltosundan çıkmadık mı? Müzik, evrensel ise bunu dün gece bizlere, en güzel şekilde yaşatan Gogol Bordello’ya teşekkürler.