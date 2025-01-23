Opera tarihinin en kalabalık eserlerinden: 'La Traviata' farklı bir yorumla sahnede...

Yayınlanma: 23.01.2025 - 20:07

Güncelleme: 23.01.2025 - 20:07

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) yeni prodüksiyonu "La Traviata", 2024-2025 sezonunun prömiyeri sanatseverlerle buluşacak.

İlk kez seyircilerin karşısına çıkacak eser, Alexandre Dumas'nın 1848'de kaleme aldığı "Kamelyalı Kadın" romanından yola çıkarak hazırlandı.

"Kamelyalı Kadın" edebiyat dünyasının yanı sıra tiyatro ve bale gibi sahne sanatlarında da unutulmaz bir eser oldu.

Giuseppe Verdi'nin, hikayeyi operatik bir başyapıta dönüştürdüğü "La Traviata" eserinin librettosunu Francesco Maria Piave kaleme aldı.

SANAT TUTKUNLARI İLE BULUŞACAK...

Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Recep Ayyılmaz'ın sanatın farklı dallarından yararlanarak ortaya çıkardığı yorumu ile sahnelenecek eserin koreografisini Kürşat Kılıç hazırladı.

Eserde İDOB Orkestrasını Alessandro De Marchi ve Zdravko Lazarov, İDOB Korosunu ise Paolo Villa yönetecek.

Operada "Violetta Valery" rolünü Dilruba Bilgi ve Hale Soner Kekeç, "Alfredo Germont" rolünü Mert Süngü ve Ufuk Toker, "Giorgio Germont"u Caner Akgün ve Serhat Konukman, "Flora Bervoix"i Ayçin Sürücüer ve Elif Tuğba Tekışık, "Gastone"u Yoel Keşap ve Berk Özbek, "Barone Douphol"ü Burak Kul ve Mehmet Tükel Acar, "Marchese d'Obigny"yi Şahin Dedemen ve Erdem Gedik, "Dottore Grenvil"i Emre Güngör ve Erdem Sakarya, "Annina"yı Gülgün Özyiğit ve Seda Taşpınar, "Giuseppe"yi Hazal Ata ve Anıl Önder, "Comissionario"yu Çağdaş Bektaş, "Alexandre Dumas"ı Selim Borak ve Sinan Kaymak, "Giuseppe Verdi"yi ise Oktay Aksoy ve Uğur İlter dönüşümlü olarak canlandıracak.

Dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını ise Yakup Çartık'ın hazırladığı eser, bu akşam Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda prömiyer yapacak. Ardından 25, 29 ve 30 Ocak'ta yeniden AKM'de izlenebilecek.

Eserin hikayesi ise şöyle:

"Hayatını pervasızca partilerde eğlenerek geçirmeye adamış zengin bir kadın olan Violetta ölümcül bir hastalığın da pençesindedir. Bir partide tanıştığı Alfredo'nun kendisine ilanı aşk etmesiyle hayata bakışı tamamen değişen Violetta artık yaşamak için bir sebep bulmuştur. Ancak Alfredo'nun babası, Violetta gibi adı çıkmış bir kızı oğluna layık görmemektedir. Baba Germont, Violetta'yı ikna ederek oğlundan ayrılmasını sağlasa da bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu fark ettiğinde artık her şey için çok geç olmuştur."