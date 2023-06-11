Orhan Pamuk’a Mersin Kent Ödülü

Yayınlanma: 11.06.2023 - 16:25

Güncelleme: 11.06.2023 - 16:25

Celâl Soycan, Turhan Günay, Metin Cengiz, Yavuz Özdem ve Cemal Sakallı’dan oluşan değerlendirme kurulu; "Ülkemizde ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere; yapıtlarıyla Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak için" kriterlerine uyan edebi şahsiyet olarak çağdaş romanın ünlü ismi Orhan Pamuk’u seçti.

Eserleri 60’tan fazla dile çevrilen, 100’den fazla ülkede yayımlanan, 2006 yılı Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanarak Türk edebiyatının ve Türkçenin dünya edebiyat okuru çevresinde özel bir dikkatle izlenmesine çok kıymetli katkıları olan, açtığı Masumiyet Müzesi ile İstanbul’a değer katan Orhan Pamuk aldığı birçok ödülün yanı sıra 2006 yılından bugüne kadar aralarında Boğaziçi, Yale, Madrid, Sofya, Paris Nanterre’inde olduğu dünyanın farklı kentlerinin önemli üniversitelerinden Şeref Doktorası aldı.