Tan Taşçı'dan ödül töreni isyanı: 'Ayıp oluyor ama!'

Uzun zamandır etik bulmadığı için ödül törenlerine katılmayan ünlü şarkıcı Tan Taşçı, sosyal medya hesabından kendisine "Gelirseniz ödül sizin" diyen kurumlara tepki göstererek "Ayıp oluyor ama! Uzun zamandır katılmadım, katılmayacağım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 15:59
Tan Taşçı'dan ödül töreni isyanı: 'Ayıp oluyor ama!'
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Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, istemediği halde ödül törenlerinde aday gösterilmesine tepki gösterdi.

Uzun zamandır hiçbir ödül törenine katılmayan ve aday gösterilmek istemeyen şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yine bazı kurumlar bu talebime uymayarak, özel olarak ödül vermek için davet etmeye, aday göstermeye, 'gelirseniz ödül sizin' tavırlarına devam etmekteler… Ayıp oluyor ama!" dedi.

"GÖRÜŞÜMLE ZIT YAPILAR"

Taşçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ödül yapılarını etik bulmamam sebebiyle yıllardır hiç bir ödül törenine katılmıyor, verilmeye çalışılan ödülleri geri çeviriyorum. Sosyal medya duyurularına katılmamam, defalarca konu ile ilgili açıklamalar yayınlamama rağmen halen ödül törenlerinde aday gösteren kurumlara bir de iletişim ekibim aracılığı ile ulaşıp, adaylığı kabul etmediğimi, geri çekmelerini talep ediyorum. Yine bazı kurumlar bu talebime uymayarak, özel olarak ödül vermek için davet etmeye, aday göstermeye, 'gelirseniz ödül sizin' tavırlarına devam etmekteler…

Ayıp oluyor ama! Ödül törenleri, kurumların promosyon stratejileri olup, etik yapıları gereği hayat görüşümle zıt yapılardır. Uzun zamandır katılmadım, katılmayacağım. Anlayışınız için teşekkür ederim."


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