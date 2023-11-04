Orijinal yaratıcının işbirliği ile yeni Prison Break dizisi geliyor...
Prison Break evreninde geçen yeni bir dizi geliyor. 2005 yılında Fox'ta yayımlanmaya başlayan dizinin yeniden çekiminde bizi neler bekliyor?
Hulu, popüler televizyon dizisi "Prison Break" için yeni bir yorum üzerinde çalışıyor. Bu yeni dizi, Elgin James tarafından geliştirilecek. İlk etapta, bu yeni versiyonun orijinal dizinin ana karakterlerini takip etmeyeceği, ancak aynı hikaye dünyasında geçeceği belirtiliyor.
Yeni "Prison Break" dizisi için senaryo Elgin James tarafından yazılacak ve yapım ekibinde Dawn Olmstead, Paul Scheuring, Marty Adelstein ve Neal Moritz gibi isimler yer alacak. Paul Scheuring, orijinal "Prison Break" dizisinin yaratıcısı. Bu projenin orijinal dizinin yapımcılarından oluşan bir ekip tarafından geliştiriliyor.
"Prison Break" 2005 yılında Fox'ta yayımlanmış ve suçsuz olduğuna inandığı kardeşi Lincoln Burrows'u hapisten kurtarmak için planlar yapan inşaat mühendisi Michael Scofield'ı merkezine almıştı. Dizi, hapishaneden kaçışın ardından yaşanan olayları, Panama'da hapsedilen karakterleri ve büyük bir komplo hikayesini anlatmıştı. Orijinal dizi, dört sezon sürmüş ve daha sonra sınırlı bir dizi olarak geri dönmüştü.
Yeni "Prison Break" dizisinin ayrıntıları henüz tam olarak belli değil, ancak bu gelişme orijinal dizinin hayranları için heyecan verici bir haber olabilir.
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