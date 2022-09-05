Ortadoğu ve Sovyetler Birliği-Su Diplomasisi,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün çeşitli kademelerinde uzun yıllar hizmet verdikten sonra Genel Müdür olmuş, Ortadoğu Su Sorunları ve Türkiye’nin Su Gündemi konusunda çok sayıda yayını bulunan Özden Bilen, Ortadoğu ve Sovyetler Birliği-Su Diplomasisi, Sovyet Dönemi ve Sonrası (Frekans Yayınları) adlı kitabını bir mühendisin gözünden Ortadoğu ülkeleri ve Sovyetler Birliği’nde yaptığı teknik ziyaretleri günümüze yansıyan toplumsal ve siyasal gelişmeleri de kapsayacak şekilde kaleme alıyor.
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle tüm dünyada kartlar yeniden dağıtıldı. Bu sırada birçok coğrafya, tarifi zor kan ve gözyaşına sahne oldu. Ortadoğu ise bu sıkıntılardan en çok payını alan bölgelerin başındaydı. Libya, Suriye ve Irak’ın içine düştüğü kanlı tabloya bakıp neden böyle oldu sorusuna yanıt olarak bu ülkelerin baskıcı siyasi rejimleri, mezhepçilik, dış müdahaleler ve tarihi pek çok neden sayılabilir.
Bu kitabın amacı da söz konusu konularda kapsamlı bir inceleme yapmak, süreçlerle ilgili kronolojik bir anlatı sunmak değil, bir uzmanın bireysel gözlemlerini özyaşam ile tarihin buluştuğu bir “anlatı” biçiminde aktarmak.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün çeşitli kademelerinde uzun yıllar hizmet verdikten sonra Genel Müdür olmuş, Ortadoğu Su Sorunları ve Türkiye’nin Su Gündemi konusunda çok sayıda yayını bulunan Özden Bilen kitabını bir mühendisin gözünden Ortadoğu ülkeleri ve Sovyetler Birliği’nde yaptığı teknik ziyaretleri günümüze yansıyan toplumsal ve siyasal gelişmeleri de kapsayacak şekilde kaleme alıyor.
Ortadoğu ve Sovyetler Birliği-Su Diplomasisi, Sovyet Dönemi ve Sonrası / Özden Bilen / Frekans Yayınları / 304 s.
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