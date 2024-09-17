Ortahisar’da 4 büyük medeniyetin tarihi gün yüzüne çıkıyor

Yayınlanma: 17.09.2024 - 11:34

Güncelleme: 17.09.2024 - 11:34

Kazı çalışmalarını Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Müze Müdürü Levent Alnıak ve Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Yavuz ile yerinde inceleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "4 büyük medeniyetin izlerinin gün yüzüne çıktığı kazı çalışmalarını hızlandırarak kültür varlığını geleceğe daha korunaklı bir şekilde taşıyacağız"dedi.

Kazı çalışmalarının büyük bir hassasiyetle devam ettiğini ifade eden Başkan Genç, “Bu tarihi mekan, burada yaşayan birçok medeniyetin bize bıraktığı emanet. Helenistik, Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı dönemiyle Cumhuriyet dönemine gelen tarihi bir kültür varlığı. Bu kazıların daha bilimsel, daha sağlıklı ortamlarda yapılabilmesi bakımından çalışmaları ve yapıların kamulaştırma işini bizzat yerinde gördük. Bu konuda vaziyet edeceğiz ve kazı çalışmalarını hızlandırarak kültür varlığını geleceğe daha korunaklı bir şekilde taşıyacağız. Bu bir miras sorumluluğu. Birçok medeniyetin aynı mekanları kullanarak yaşadığı hatıralar var. Onları bir müze konseptinde sunmak için gayret ediyoruz. Ama aynı zamanda turizm için önemli bir kültür destinasyonu. O yönüyle de bizi ilgilendiriyor. Yapılan işe bir ivme kazandırıp çalışmaları hem yakinen takip etmek hem de bu projeye destek olmak için tüm gücümüzle bir gayretin içerisindeyiz. Kültür Turizm Müdürlüğümüz, Müze Müdürlüğümüz muhtarımız hep beraber inşallah bu çalışmayı hızlandırarak neticesine doğru gideceğiz” dedi.

Sanat tarihçisi Prof. Mehmet Yavuz ise yaptığı açıklamada, “Trabzon’da 2021 yılından itibaren yapılan projede bir mesafe aldık. Hedeflerimize ulaşmayı düşünüyoruz. Özellikle sayın başkanımız ve sayın valimize teşekkür ediyorum. Trabzon’un kültür turizminden büyük pay alacağına inanıyoruz” derken, Trabzon Müze Müdürü Levent Alnıak ise, “Trabzon’un en eski yerleşim yeri olan İçkale bölgesinde kazı çalışmalarını sonuçlandırdığımız takdirde kültür turizmi için ziyaret edilebilir bir hale gelecektir” şeklinde konuştu.