Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya belediye borcunu açıkladı: 'Şikayetçi olmak gibi bir hakkımız yok'

Yayınlanma: 20.04.2024 - 18:17

Güncelleme: 20.04.2024 - 18:30

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bugün CHP Genel Merkezi'nde başlayan "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı"na katıldı. Kaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2023 yılı Faaliyet Raporu incelemelerinde Meclis'imizde yaptığımız görüşmelerde bütün birim müdürlüklerimizden borçlara ilişkin bilgiler aldık. 2023 yılı için 800 milyon civarında bir borç yükü ile karşılaştık ki bir ilçe belediyesi olarak ağır bir borç yükü. Sonrasında 2024'ün ilk 3 ayına da baktık oradan da 53 milyon gibi bir borç geldiğini gördük. Yani toplamda 853 milyonluk borç yükü ile karşı karşıyayız.

Tabi devasa bir personel var. Her ay bu personele ödenmesi gereken yüklü bir maaş var. Dolayısıyla belediyenin gelirine, personel sayısına ve borca baktığımız zaman döndürülmesi çok güç bir tabloyla karşı karşıyayız ama biz kaynaklarımızı verimli kullanarak, tasarruf tedbirleri alarak, doğru belediyecilik uygulamaları ile bu borcu çevrilebilir hale getirececeğiz.

"ŞİKAYETÇİ OLMAK GİBİ BİR HAKKIMIZ YOK"

Bir takım sıkıntılar var, pek çok belediyemizde var. Sıkıntı olmayan belediyemiz neredeyse yok gibi. Bu anlamda biz de böyle bir tabloyla karşılaştık hatta arkadaşlar sorduğunda '3 gün başım ağrıdı' demiştim gerçekten de öyle oldu. Ancak bizim şikayetçi olmak gibi bir hakkımız yok, olmadığını düşünüyorum.

Biz doğru belediyecilik uygulamalarıyla, örnek belediyecilik uygulamalarıyla, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla yapacağımız doğru işlerle önümüzdeki seçimlere hazırlanmak durumundayız çünkü seçim bitiyor, seçim başlıyor o anlamda biz Türkiye'nin kaderine, yavrularımızın güzel geleceğine uygun işler yapmak zorundayız. Onun hazırlıkları da buralardan başlıyor. Şikayetçi olmak değil, bir şekilde mücadele edip bu borçların üstesinden gelmek ve vaad ettiğimiz projeleri yapma gayreti içinde olmakla mükellefiz."